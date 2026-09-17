Электропила Huter ELS-2000
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Электропила Huter ELS-2000
Электропила Huter ELS-2000 используется для проведения распиловочных работ при работе на приусадебном участке, в строительстве, ремонтных работах. Оснащенная мощным электрическим двигателем, пила является малошумной и не производит токсичных выхлопов, что позволяет работать в закрытом помещении. Наличие зубчатого упора обеспечивает аккуратный и точный рез. При нажатии на передний упор происходит моментальная остановка пильной цепи, что обеспечивает безопасную работу электропилой Huter ELS-2000.
Особенности:
- Цепь пилы автоматически смазывается, что положительно сказывается на качестве работы и долговечности инструмента;
- Удобное расположение механического тормоза цепи позволяет моментально остановить пилу;
- Основная и дополнительная рукоятки позволяют надежно удерживать инструмент в руках;
- На нижней части рукоятки имеется крючок, предотвращающий отсоединение штекера от розетки ;
- Максимальное число оборотов холостого хода составляет 7600 оборотов в минуту;
- Количество звеньев цепи - 57.
Комплектация:
- Электропила Huter ELS-2000;
- Шина;
- Цепь;
- Масло для смазки;
- Чехол;
- Гарантия;
- Паспорт изделия;
- Упаковка.
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Электропила Huter ELS-2000 используется для проведения распиловочных работ при работе на приусадебном участке, в строительстве, ремонтных работах. Оснащенная мощным электрическим двигателем, пила является малошумной и не производит токсичных выхлопов, что позволяет работать в закрытом помещении. Наличие зубчатого упора обеспечивает аккуратный и точный рез. При нажатии на передний упор происходит моментальная остановка пильной цепи, что обеспечивает безопасную работу электропилой Huter ELS-2000.
Особенности:
- Цепь пилы автоматически смазывается, что положительно сказывается на качестве работы и долговечности инструмента;
- Удобное расположение механического тормоза цепи позволяет моментально остановить пилу;
- Основная и дополнительная рукоятки позволяют надежно удерживать инструмент в руках;
- На нижней части рукоятки имеется крючок, предотвращающий отсоединение штекера от розетки ;
- Максимальное число оборотов холостого хода составляет 7600 оборотов в минуту;
- Количество звеньев цепи - 57.
Комплектация:
- Электропила Huter ELS-2000;
- Шина;
- Цепь;
- Масло для смазки;
- Чехол;
- Гарантия;
- Паспорт изделия;
- Упаковка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
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