Top.Mail.Ru
Электропила Huter ELS-2000 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Электропила Huter ELS-2000

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Электропила Huter ELS-2000 - фото 1
Электропила Huter ELS-2000 - фото 2
Электропила Huter ELS-2000 - фото 3
Электропила Huter ELS-2000 - фото 4
Электропила Huter ELS-2000 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила цепная
  • Электропила Huter ELS-2000 - фото 1
  • Электропила Huter ELS-2000 - фото 2
  • Электропила Huter ELS-2000 - фото 3
  • Электропила Huter ELS-2000 - фото 4
  • Электропила Huter ELS-2000 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 35647
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Электропила цепная
Размеры в упаковке, см
54х29х19
Вес, кг.
7.4

Описание товара Электропила Huter ELS-2000

Электропила Huter ELS-2000 используется для проведения распиловочных работ при работе на приусадебном участке, в строительстве, ремонтных работах. Оснащенная мощным электрическим двигателем, пила является малошумной и не производит токсичных выхлопов, что позволяет работать в закрытом помещении. Наличие зубчатого упора обеспечивает аккуратный и точный рез. При нажатии на передний упор происходит моментальная остановка пильной цепи, что обеспечивает безопасную работу электропилой Huter ELS-2000.

Особенности:

  • Цепь пилы автоматически смазывается, что положительно сказывается на качестве работы и долговечности инструмента;
  • Удобное расположение механического тормоза цепи позволяет моментально остановить пилу;
  • Основная и дополнительная рукоятки позволяют надежно удерживать инструмент в руках;
  • На нижней части рукоятки имеется крючок, предотвращающий отсоединение штекера от розетки ;
  • Максимальное число оборотов холостого хода составляет 7600 оборотов в минуту;
  • Количество звеньев цепи - 57.

Комплектация:

  • Электропила Huter ELS-2000;
  • Шина;
  • Цепь;
  • Масло для смазки;
  • Чехол;
  • Гарантия;
  • Паспорт изделия;
  • Упаковка.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita

Отзывы о товаре Электропила Huter ELS-2000




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Электропила цепная
Описание

Электропила Huter ELS-2000 используется для проведения распиловочных работ при работе на приусадебном участке, в строительстве, ремонтных работах. Оснащенная мощным электрическим двигателем, пила является малошумной и не производит токсичных выхлопов, что позволяет работать в закрытом помещении. Наличие зубчатого упора обеспечивает аккуратный и точный рез. При нажатии на передний упор происходит моментальная остановка пильной цепи, что обеспечивает безопасную работу электропилой Huter ELS-2000.

Особенности:

  • Цепь пилы автоматически смазывается, что положительно сказывается на качестве работы и долговечности инструмента;
  • Удобное расположение механического тормоза цепи позволяет моментально остановить пилу;
  • Основная и дополнительная рукоятки позволяют надежно удерживать инструмент в руках;
  • На нижней части рукоятки имеется крючок, предотвращающий отсоединение штекера от розетки ;
  • Максимальное число оборотов холостого хода составляет 7600 оборотов в минуту;
  • Количество звеньев цепи - 57.

Комплектация:

  • Электропила Huter ELS-2000;
  • Шина;
  • Цепь;
  • Масло для смазки;
  • Чехол;
  • Гарантия;
  • Паспорт изделия;
  • Упаковка.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электропила Huter ELS-2000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...