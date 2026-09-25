Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 300 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-4030)
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Характеристики
Описание товара Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 300 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-4030)
Электропила ЗУБР — это надёжный и мощный инструмент, идеально подходящий для различных задач по распилу древесины. Эта цепная аккумуляторная модель сочетает в себе передовые технологии и высокое качество сборки, что обеспечивает её долговечность и производительность. Основные характеристики электропилы включают бесщеточный тип двигателя, который гарантирует высокую эффективность и долговечность работы. Питается инструмент от аккумулятора с напряжением 40 В, что делает его мобильным и удобным для использования в любых условиях, даже в тех местах, где нет доступа к электросети. Для комфортного и безопасного начала работы предусмотрена функция плавного пуска, а поперечное расположение двигателя способствует оптимальной балансировке пилы. Ширина паза составляет 1,1 мм, что обеспечивает точность и аккуратность при распиле. Скорость вращения цепи достигает 6,8 м/с, что позволяет быстро и легко справляться с различными материалами. Длина шины составляет 30 см (11,8 дюйма), что подходит для резки средних и больших по размеру объектов. Шаг цепи в 3/8 дюйма обеспечивает хорошую производительность и эффективность резки. Важной особенностью электропилы ЗУБР является наличие тормоза цепи, который обеспечивает дополнительную безопасность при работе. Питание осуществляется от Li-ion аккумуляторов, что обеспечивает долгий срок службы и стабильную работу инструмента. Обратите внимание, что аккумуляторы в комплект не входят и приобретаются отдельно. Эта электропила — отличный выбор как для профессионалов, так и для любителей, нуждающихся в надёжном и простом в эксплуатации инструменте, не требующем подключения к сети и готовом к работе в самых разнообразных условиях.
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