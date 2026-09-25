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Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-4040) купить с доставкой в Москве
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Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-4040)

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Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-4040) - фото 1
Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-4040) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила цепная аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Расположение двигателя
поперечное
Скорость вращения цепи, м/с
25
Длина шины, дюйм
15.75
Шаг цепи, дюйм
3/8
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-4040) - фото 1
  • Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-4040) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 550 руб. 
Начислим 153 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730061
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-4040)
9 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Электропила цепная аккумуляторная
Комплектация
Пила, упаковка
Тип двигателя
бесщеточный
Напряжение, В
40
Плавный пуск
Да
Расположение двигателя
поперечное
Скорость вращения цепи, м/с
25
Длина шины, дюйм
15.75
Длина шины, см
40
Шаг цепи, дюйм
3/8
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х26х26
Вес, кг.
5.25

Описание товара Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-4040)

Электропила ЗУБР — это высокопроизводительный инструмент, созданный для профессионалов и любителей, стремящихся к эффективности и надежности. Эта аккумуляторная цепная электропила оснащена современным бесщеточным двигателем, обеспечивающим высокий уровень мощности и долговечности. Работает от 40-вольтового Li-ion аккумулятора, что позволяет свободно использовать инструмент вдали от источников питания. Электропила ЗУБР предлагает скорость вращения цепи до 25 м/с, что гарантирует быструю и точную резку. Шина длиной 40 см (15,75 дюймов) и шаг цепи 3/8 дюйма делают ее идеальной для работы с большими объемами древесины. Удобное поперечное расположение двигателя способствует оптимальной балансировке и снижает усталость оператора в процессе работы. Эта модель электропилы оснащена функцией плавного пуска, которая обеспечивает безопасное и контролируемое начало работы, снижая нагрузку на двигатель и продлевая срок службы устройства. Вес пилы составляет 5,2 кг, что делает ее относительно легкой и маневренной. Электропила ЗУБР не комплектуется аккумуляторами, позволяя пользователям выбирать элементы питания по своему усмотрению. Это отличный выбор для тех, кто ценит мощность, удобство и надежность в одном инструменте.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Длина (с шиной), Вес, кг

Отзывы о товаре Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-4040)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Электропила цепная аккумуляторная
Комплектация
Пила, упаковка
Тип двигателя
бесщеточный
Напряжение, В
40
Плавный пуск
Да
Расположение двигателя
поперечное
Скорость вращения цепи, м/с
25
Длина шины, дюйм
15.75
Длина шины, см
40
Шаг цепи, дюйм
3/8
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Тип аккумулятора
Li-Ion
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электропила ЗУБР — это высокопроизводительный инструмент, созданный для профессионалов и любителей, стремящихся к эффективности и надежности. Эта аккумуляторная цепная электропила оснащена современным бесщеточным двигателем, обеспечивающим высокий уровень мощности и долговечности. Работает от 40-вольтового Li-ion аккумулятора, что позволяет свободно использовать инструмент вдали от источников питания. Электропила ЗУБР предлагает скорость вращения цепи до 25 м/с, что гарантирует быструю и точную резку. Шина длиной 40 см (15,75 дюймов) и шаг цепи 3/8 дюйма делают ее идеальной для работы с большими объемами древесины. Удобное поперечное расположение двигателя способствует оптимальной балансировке и снижает усталость оператора в процессе работы. Эта модель электропилы оснащена функцией плавного пуска, которая обеспечивает безопасное и контролируемое начало работы, снижая нагрузку на двигатель и продлевая срок службы устройства. Вес пилы составляет 5,2 кг, что делает ее относительно легкой и маневренной. Электропила ЗУБР не комплектуется аккумуляторами, позволяя пользователям выбирать элементы питания по своему усмотрению. Это отличный выбор для тех, кто ценит мощность, удобство и надежность в одном инструменте.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Длина (с шиной), Вес, кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 40 В, (2x20В), 400 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-4040) - стоимость товара 9550 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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