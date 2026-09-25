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Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 100 мм шина, 1 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦА-2010-21) купить с доставкой в Москве
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Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 100 мм шина, 1 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦА-2010-21)

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Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 100 мм шина, 1 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦА-2010-21) - фото 1
Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 100 мм шина, 1 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦА-2010-21) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила цепная аккумуляторная
Расположение двигателя
продольное
Скорость вращения цепи, м/с
7
Длина шины, дюйм
3.94
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
2
  • Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 100 мм шина, 1 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦА-2010-21) - фото 1
  • Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 100 мм шина, 1 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦА-2010-21) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 170 руб. 
Начислим 115 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730054
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 100 мм шина, 1 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦА-2010-21)
7 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Электропила цепная аккумуляторная
Комплектация
пила, аккумулятор, упаковка
Напряжение, В
20
Плавный пуск
Да
Расположение двигателя
продольное
Ширина паза
1.1
Скорость вращения цепи, м/с
7
Объем масляного бака
50
Длина шины, дюйм
3.94
Длина шины, см
10
Тормоз цепи
Да
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х20х11
Вес, кг.
2.5

Описание товара Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 100 мм шина, 1 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦА-2010-21)

Электропила ЗУБР - это аккумуляторная цепная пила, обладающая мощностью и удобством для выполнения различных задач по резке. Этот инструмент идеально подходит для работы в садах, на дачных участках и в строительстве, где требуется высокая мобильность и отсутствие проводов. Электропила оснащена продольным типом двигателя, работающим с напряжением 20 В, что обеспечивает надежную и стабильную производительность. Одной из ключевых особенностей данной модели является наличие плавного пуска, который позволяет избежать резких толчков при включении и повышает комфортность работы. Электропила имеет скорость вращения цепи 7 м/с, что делает её продуктивной и эффективной в работе с различными материалами. Ширина паза составляет 1,1 мм, а длина шины достигает 10 см (3,94 дюйма), что делает этот инструмент идеальным для работы с небольшими деревьями и ветками. Шаг цепи составляет 0,3 дюйма, что обеспечивает ровную и точную резку. Безопасность работы повышена благодаря наличию тормоза цепи, который мгновенно останавливает движение в случае необходимости. Пила работает от литий-ионного аккумулятора, что делает её легкой и долговечной, исключая необходимость в регулярной замене компонентов. Объем масляного бака составляет 50 мл, что достаточно для смазки цепи в процессе работы, продлевая срок её службы. В целом, электропила ЗУБР - это надежный и простой в использовании инструмент, который станет незаменимым помощником для тех, кто ценит качество и удобство.



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Отзывы о товаре Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 100 мм шина, 1 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦА-2010-21)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Электропила цепная аккумуляторная
Комплектация
пила, аккумулятор, упаковка
Напряжение, В
20
Плавный пуск
Да
Расположение двигателя
продольное
Ширина паза
1.1
Скорость вращения цепи, м/с
7
Объем масляного бака
50
Длина шины, дюйм
3.94
Длина шины, см
10
Тормоз цепи
Да
Развернуть
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Электропила ЗУБР - это аккумуляторная цепная пила, обладающая мощностью и удобством для выполнения различных задач по резке. Этот инструмент идеально подходит для работы в садах, на дачных участках и в строительстве, где требуется высокая мобильность и отсутствие проводов. Электропила оснащена продольным типом двигателя, работающим с напряжением 20 В, что обеспечивает надежную и стабильную производительность. Одной из ключевых особенностей данной модели является наличие плавного пуска, который позволяет избежать резких толчков при включении и повышает комфортность работы. Электропила имеет скорость вращения цепи 7 м/с, что делает её продуктивной и эффективной в работе с различными материалами. Ширина паза составляет 1,1 мм, а длина шины достигает 10 см (3,94 дюйма), что делает этот инструмент идеальным для работы с небольшими деревьями и ветками. Шаг цепи составляет 0,3 дюйма, что обеспечивает ровную и точную резку. Безопасность работы повышена благодаря наличию тормоза цепи, который мгновенно останавливает движение в случае необходимости. Пила работает от литий-ионного аккумулятора, что делает её легкой и долговечной, исключая необходимость в регулярной замене компонентов. Объем масляного бака составляет 50 мл, что достаточно для смазки цепи в процессе работы, продлевая срок её службы. В целом, электропила ЗУБР - это надежный и простой в использовании инструмент, который станет незаменимым помощником для тех, кто ценит качество и удобство.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Цепные электрические пилы Makita, Длина (с шиной), Вес, кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 100 мм шина, 1 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦА-2010-21) - купить по цене 7170 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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