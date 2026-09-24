Top.Mail.Ru
Пила цепная электрическая STEHER 2000 Вт, 40 см шина, (ES-2040) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пила цепная электрическая STEHER 2000 Вт, 40 см шина, (ES-2040)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пила цепная электрическая STEHER 2000 Вт, 40 см шина, (ES-2040) - фото 1
Пила цепная электрическая STEHER 2000 Вт, 40 см шина, (ES-2040) - фото 2
Пила цепная электрическая STEHER 2000 Вт, 40 см шина, (ES-2040) - фото 3
Пила цепная электрическая STEHER 2000 Вт, 40 см шина, (ES-2040) - фото 4
Пила цепная электрическая STEHER 2000 Вт, 40 см шина, (ES-2040) - фото 5
Пила цепная электрическая STEHER 2000 Вт, 40 см шина, (ES-2040) - фото 6
Пила цепная электрическая STEHER 2000 Вт, 40 см шина, (ES-2040) - фото 7
Пила цепная электрическая STEHER 2000 Вт, 40 см шина, (ES-2040) - фото 8
Пила цепная электрическая STEHER 2000 Вт, 40 см шина, (ES-2040) - фото 9
Пила цепная электрическая STEHER 2000 Вт, 40 см шина, (ES-2040) - фото 10
Пила цепная электрическая STEHER 2000 Вт, 40 см шина, (ES-2040) - фото 11
Пила цепная электрическая STEHER 2000 Вт, 40 см шина, (ES-2040) - фото 12
Пила цепная электрическая STEHER 2000 Вт, 40 см шина, (ES-2040) - фото 13
Пила цепная электрическая STEHER 2000 Вт, 40 см шина, (ES-2040) - фото 14
Пила цепная электрическая STEHER 2000 Вт, 40 см шина, (ES-2040) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2000
Расположение двигателя
поперечное
Длина шины, дюйм
16
Количество звеньев
57
  • Пила цепная электрическая STEHER 2000 Вт, 40 см шина, (ES-2040) - фото 1
  • Пила цепная электрическая STEHER 2000 Вт, 40 см шина, (ES-2040) - фото 2
  • Пила цепная электрическая STEHER 2000 Вт, 40 см шина, (ES-2040) - фото 3
  • Пила цепная электрическая STEHER 2000 Вт, 40 см шина, (ES-2040) - фото 4
  • Пила цепная электрическая STEHER 2000 Вт, 40 см шина, (ES-2040) - фото 5
  • Пила цепная электрическая STEHER 2000 Вт, 40 см шина, (ES-2040) - фото 6
  • Пила цепная электрическая STEHER 2000 Вт, 40 см шина, (ES-2040) - фото 7
  • Пила цепная электрическая STEHER 2000 Вт, 40 см шина, (ES-2040) - фото 8
  • Пила цепная электрическая STEHER 2000 Вт, 40 см шина, (ES-2040) - фото 9
  • Пила цепная электрическая STEHER 2000 Вт, 40 см шина, (ES-2040) - фото 10
  • Пила цепная электрическая STEHER 2000 Вт, 40 см шина, (ES-2040) - фото 11
  • Пила цепная электрическая STEHER 2000 Вт, 40 см шина, (ES-2040) - фото 12
  • Пила цепная электрическая STEHER 2000 Вт, 40 см шина, (ES-2040) - фото 13
  • Пила цепная электрическая STEHER 2000 Вт, 40 см шина, (ES-2040) - фото 14
  • Пила цепная электрическая STEHER 2000 Вт, 40 см шина, (ES-2040) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 520 руб. 
Начислим 89 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722568
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пила цепная электрическая STEHER 2000 Вт, 40 см шина, (ES-2040)
5 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Комплектация
Пила. Шина. Цепь пильная. Кожух шины. Ключ универсальный. Руководство по эксплуатации
Мощность, Вт
2000
Напряжение, В
220
Расположение двигателя
поперечное
Объем масляного бака
150
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Количество звеньев
57
Антивибрация
нет
Тормоз цепи
Да
Размеры в упаковке, см
46х20х11
Вес, кг.
5.2

Описание товара Пила цепная электрическая STEHER 2000 Вт, 40 см шина, (ES-2040)

Цепная электрическая пила STEHER 2000 Вт ES-2040 применяется для валки деревьев, а так же пиления веток, обрезки сучьев, пиления деревянных балок, досок и тому подобное. Поперечное расположение двигателя упрощает конструкцию и увеличивает надежность передаточного механизма. Шина длиной 40 см позволяет распиливать заготовки большого диаметра. Основной тормоз мгновенного действия обеспечивает высокую безопасность работы. Автоматическая система смазки цепи дозировано подает масло в зависимости от нагрузки. Термопредохранитель для защиты двигателя от перегрузки при тяжелой работе. Уловитель цепи и клавиша блокировки включения для дополнительной безопасности. Крючок фиксации удлинителя для исключения чрезмерного натяжения и внезапного отключения питающего провода. Для работы с инструментом дополнительно требуется приобрести масло (рекомендуем ЗУБР ЗМПМ) и удлинитель-шнур (сечение провода не менее 1 мм?).



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita, Длина (с шиной)


Теги товара: от 3 до 5 кг

Отзывы о товаре Пила цепная электрическая STEHER 2000 Вт, 40 см шина, (ES-2040)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
STEHER
Комплектация
Пила. Шина. Цепь пильная. Кожух шины. Ключ универсальный. Руководство по эксплуатации
Мощность, Вт
2000
Напряжение, В
220
Расположение двигателя
поперечное
Объем масляного бака
150
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Количество звеньев
57
Антивибрация
нет
Тормоз цепи
Да
Описание
Цепная электрическая пила STEHER 2000 Вт ES-2040 применяется для валки деревьев, а так же пиления веток, обрезки сучьев, пиления деревянных балок, досок и тому подобное. Поперечное расположение двигателя упрощает конструкцию и увеличивает надежность передаточного механизма. Шина длиной 40 см позволяет распиливать заготовки большого диаметра. Основной тормоз мгновенного действия обеспечивает высокую безопасность работы. Автоматическая система смазки цепи дозировано подает масло в зависимости от нагрузки. Термопредохранитель для защиты двигателя от перегрузки при тяжелой работе. Уловитель цепи и клавиша блокировки включения для дополнительной безопасности. Крючок фиксации удлинителя для исключения чрезмерного натяжения и внезапного отключения питающего провода. Для работы с инструментом дополнительно требуется приобрести масло (рекомендуем ЗУБР ЗМПМ) и удлинитель-шнур (сечение провода не менее 1 мм?).


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita, Длина (с шиной)


Теги товара: от 3 до 5 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила цепная электрическая STEHER 2000 Вт, 40 см шина, (ES-2040) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5520 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...