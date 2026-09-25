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Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 250 мм шина, 1 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦБ-2025-21) купить с доставкой в Москве
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Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 250 мм шина, 1 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦБ-2025-21)

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Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 250 мм шина, 1 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦБ-2025-21) - фото 1
Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 250 мм шина, 1 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦБ-2025-21) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила цепная аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Расположение двигателя
поперечное
Скорость вращения цепи, м/с
5.6
Длина шины, дюйм
9.84
Шаг цепи, дюйм
3/8
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
2
  • Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 250 мм шина, 1 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦБ-2025-21) - фото 1
  • Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 250 мм шина, 1 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦБ-2025-21) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 420 руб. 
Начислим 183 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730058
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 250 мм шина, 1 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦБ-2025-21)
11 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Электропила цепная аккумуляторная
Комплектация
Пила, упаковка
Тип двигателя
бесщеточный
Напряжение, В
20
Плавный пуск
Да
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.1
Скорость вращения цепи, м/с
5.6
Длина шины, дюйм
9.84
Длина шины, см
25
Шаг цепи, дюйм
3/8
Тормоз цепи
Да
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х24х23
Вес, кг.
4.5

Описание товара Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 250 мм шина, 1 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦБ-2025-21)

Электропила ЗУБР — это надежный и мощный инструмент, идеально подходящий для выполнения различных задач по распиловке. Оснащенная современным бесщеточным двигателем, эта аккумуляторная цепная электропила предлагает высокую производительность и долговечность. Благодаря функции плавного пуска, работа с инструментом становится безопаснее и комфортнее, предотвращая резкие рывки при старте. Электропила работает от аккумулятора с напряжением 20 В и использует Li-ion батарею емкостью 2 А·ч, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Поперечное расположение двигателя способствует оптимальному распределению веса и повышает маневренность при работе. Скорость вращения цепи составляет 5,6 м/с, что позволяет быстро и эффективно справляться с распиловкой древесины. Инструмент оснащен шиной длиной 25 см (9,84 дюйма) и имеет ширину паза 1,1 мм. Шаг цепи составляет 3/8 дюйма, что делает пилу универсальной и подходящей для множества задач. Дополнительной безопасностью пользователь обеспечивается благодаря наличию тормоза цепи, который мгновенно останавливает движение цепи при возникновении непредвиденных ситуаций. Электропила ЗУБР — это оптимальный выбор для тех, кто ценит сочетание высокой производительности, долговечности и безопасности в одном инструменте.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Длина (с шиной), Вес, кг, от 5 до 7 кг

Отзывы о товаре Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 250 мм шина, 1 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦБ-2025-21)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Электропила цепная аккумуляторная
Комплектация
Пила, упаковка
Тип двигателя
бесщеточный
Напряжение, В
20
Плавный пуск
Да
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.1
Скорость вращения цепи, м/с
5.6
Длина шины, дюйм
9.84
Длина шины, см
25
Шаг цепи, дюйм
3/8
Развернуть
Тормоз цепи
Да
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Электропила ЗУБР — это надежный и мощный инструмент, идеально подходящий для выполнения различных задач по распиловке. Оснащенная современным бесщеточным двигателем, эта аккумуляторная цепная электропила предлагает высокую производительность и долговечность. Благодаря функции плавного пуска, работа с инструментом становится безопаснее и комфортнее, предотвращая резкие рывки при старте. Электропила работает от аккумулятора с напряжением 20 В и использует Li-ion батарею емкостью 2 А·ч, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Поперечное расположение двигателя способствует оптимальному распределению веса и повышает маневренность при работе. Скорость вращения цепи составляет 5,6 м/с, что позволяет быстро и эффективно справляться с распиловкой древесины. Инструмент оснащен шиной длиной 25 см (9,84 дюйма) и имеет ширину паза 1,1 мм. Шаг цепи составляет 3/8 дюйма, что делает пилу универсальной и подходящей для множества задач. Дополнительной безопасностью пользователь обеспечивается благодаря наличию тормоза цепи, который мгновенно останавливает движение цепи при возникновении непредвиденных ситуаций. Электропила ЗУБР — это оптимальный выбор для тех, кто ценит сочетание высокой производительности, долговечности и безопасности в одном инструменте.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Длина (с шиной), Вес, кг, от 5 до 7 кг
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Пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 250 мм шина, 1 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦБ-2025-21) - стоимость товара 11420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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