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Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч купить с доставкой в Москве
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Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч

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Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 1
Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 2
Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 3
Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 4
Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 5
Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 6
Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 7
Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 8
Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 9
Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 10
Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 11
Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 12
Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 13
Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 14
Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 15
Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 16
Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 17
Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 18
Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 19
Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 20
Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила цепная аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
900
Расположение двигателя
продольное
Скорость вращения цепи, м/с
5.6
Длина шины, дюйм
7.8
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
33
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 1
  • Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 2
  • Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 3
  • Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 4
  • Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 5
  • Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 6
  • Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 7
  • Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 8
  • Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 9
  • Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 10
  • Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 11
  • Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 12
  • Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 13
  • Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 14
  • Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 15
  • Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 16
  • Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 17
  • Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 18
  • Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 19
  • Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 20
  • Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 330 руб. 
Начислим 150 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741541
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Загружаем...
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Загружаем...
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Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч
9 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Электропила цепная аккумуляторная
Комплектация
Мини-пила - 1 шт. Цепь пильная - 1 шт. Шина - 1 шт. Кожух шины - 1 шт. Аккумулятор - 1 шт. Зарядное устройство - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
900
Напряжение, В
20
Плавный пуск
Да
Расположение двигателя
продольное
Ширина паза
1.1
Скорость вращения цепи, м/с
5.6
Объем масляного бака
40
Длина шины, дюйм
7.8
Длина шины, см
20
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
33
Тормоз цепи
Да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Габариты без упаковки
35?29?10.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х29х11
Вес, кг.
2.7

Описание товара Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч

Аккумуляторная цепная электропила ЗУБР — компактный и лёгкий инструмент для работы там, где важны мобильность и отсутствие сетевого кабеля. Вес всего 2,1 кг помогает комфортно управлять пилой, а питание от Li-ion аккумулятора 20 В ёмкостью 2 А·ч обеспечивает автономную работу. Бесщёточный двигатель мощностью 900 Вт сочетает производительность и современную конструкцию. Цепь движется со скоростью 5,6 м/с, а шина длиной 7,8 дюйма подходит для выполнения задач, где удобны компактные размеры инструмента. Продольное расположение двигателя способствует удобному формату пилы. Плавный пуск делает включение более мягким и контролируемым. Масляный бак объёмом 40 мл рассчитан на работу с цепной системой, а ширина паза 1,1 мм соответствует конструкции шины и цепи. ЗУБР — практичное решение для автономного использования без привязки к розетке.



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Отзывы о товаре Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Электропила цепная аккумуляторная
Комплектация
Мини-пила - 1 шт. Цепь пильная - 1 шт. Шина - 1 шт. Кожух шины - 1 шт. Аккумулятор - 1 шт. Зарядное устройство - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
900
Напряжение, В
20
Плавный пуск
Да
Расположение двигателя
продольное
Ширина паза
1.1
Скорость вращения цепи, м/с
5.6
Объем масляного бака
40
Длина шины, дюйм
7.8
Развернуть
Длина шины, см
20
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
33
Тормоз цепи
Да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Габариты без упаковки
35?29?10.5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная цепная электропила ЗУБР — компактный и лёгкий инструмент для работы там, где важны мобильность и отсутствие сетевого кабеля. Вес всего 2,1 кг помогает комфортно управлять пилой, а питание от Li-ion аккумулятора 20 В ёмкостью 2 А·ч обеспечивает автономную работу. Бесщёточный двигатель мощностью 900 Вт сочетает производительность и современную конструкцию. Цепь движется со скоростью 5,6 м/с, а шина длиной 7,8 дюйма подходит для выполнения задач, где удобны компактные размеры инструмента. Продольное расположение двигателя способствует удобному формату пилы. Плавный пуск делает включение более мягким и контролируемым. Масляный бак объёмом 40 мл рассчитан на работу с цепной системой, а ширина паза 1,1 мм соответствует конструкции шины и цепи. ЗУБР — практичное решение для автономного использования без привязки к розетке.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР ПЦБ-2020-21, 20 В, шина 200 мм, тип 6, 1 АКБ 2 А·ч - по цене 9330 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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