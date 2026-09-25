Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58611, RCS400-36-0, Li-ion, 36 В, шина 400 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Электропила цепная аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Расположение двигателя
продольное
Скорость вращения цепи, м/с
19
Длина шины, дюйм
16
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
56
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 020 руб.
В наличии
Код товара: 745479
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электропила цепная аккумуляторная
Комплектация
упаковка, пила, инструкция
Тип двигателя
бесщеточный
Напряжение, В
36
Плавный пуск
Да
Расположение двигателя
продольное
Ширина паза
1.3
Скорость вращения цепи, м/с
19
Объем масляного бака
150
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
56
Тормоз цепи
Да
Уровень шума
96
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
4
Габариты без упаковки
860 ? 225 ? 220 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х23х23
Вес, кг.
4.25
Описание товара Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58611, RCS400-36-0, Li-ion, 36 В, шина 400 мм
Аккумуляторная цепная пила Denzel RCS400-36-0 58611 с шиной длиной 400 мм работает от 2 Li-ion аккумуляторов общим напряжением 36 В и предназначена для валки деревьев, распила древесины, заготовки дров и выполнения прочих хозяйственных работ. Ультрасовременный бесщеточный двигатель обеспечивает вращение цепи со скоростью 19 м/c, превосходит щеточные аналоги по мощности, надежности и неприхотливости в обслуживании. Инструмент хорошо сбалансирован, при работе его не ведет в стороны, что позволяет выполнять более ровные и чистые надпилы, а также работать в ограниченном пространстве.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Электропила цепная аккумуляторная
Комплектация
упаковка, пила, инструкция
Тип двигателя
бесщеточный
Напряжение, В
36
Плавный пуск
Да
Расположение двигателя
продольное
Ширина паза
1.3
Скорость вращения цепи, м/с
19
Объем масляного бака
150
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Развернуть
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
56
Тормоз цепи
Да
Уровень шума
96
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
4
Габариты без упаковки
860 ? 225 ? 220 мм
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная цепная пила Denzel RCS400-36-0 58611 с шиной длиной 400 мм работает от 2 Li-ion аккумуляторов общим напряжением 36 В и предназначена для валки деревьев, распила древесины, заготовки дров и выполнения прочих хозяйственных работ. Ультрасовременный бесщеточный двигатель обеспечивает вращение цепи со скоростью 19 м/c, превосходит щеточные аналоги по мощности, надежности и неприхотливости в обслуживании. Инструмент хорошо сбалансирован, при работе его не ведет в стороны, что позволяет выполнять более ровные и чистые надпилы, а также работать в ограниченном пространстве.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг
Цепная пила аккумуляторная бесщет. DENZEL 58611, RCS400-36-0, Li-ion, 36 В, шина 400 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 10020 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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