Электрорубанок DeWalt DCP580NT (DCP580NT-XJ)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рубанок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680734
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рубанок
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х33х29
Вес, кг.
6.02
Описание товара Электрорубанок DeWalt DCP580NT (DCP580NT-XJ)
Электрорубанок DeWalt DCP580NT подходит для обработки малых и средних поверхностей. Инструмент обладает точной настройкой глубины строгания в пределах 0-2 мм с шагом 0.1 мм. Малый вес и хорошая балансировка позволяют работать одной рукой.
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Электрорубанок DeWalt DCP580NT подходит для обработки малых и средних поверхностей. Инструмент обладает точной настройкой глубины строгания в пределах 0-2 мм с шагом 0.1 мм. Малый вес и хорошая балансировка позволяют работать одной рукой.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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