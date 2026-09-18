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Гайковерт аккумуляторный Makita TW160DZ купить с доставкой в Москве
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Гайковерт аккумуляторный Makita TW160DZ

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Гайковерт аккумуляторный Makita TW160DZ - фото 1
Гайковерт аккумуляторный Makita TW160DZ - фото 2
Гайковерт аккумуляторный Makita TW160DZ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
  • Гайковерт аккумуляторный Makita TW160DZ - фото 1
  • Гайковерт аккумуляторный Makita TW160DZ - фото 2
  • Гайковерт аккумуляторный Makita TW160DZ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 339192
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Гайковерт
Размеры в упаковке, см
19х16х7
Вес, кг.
3.3

Описание товара Гайковерт аккумуляторный Makita TW160DZ

Аккумуляторный гайковерт Makita TW160DZ подходит для затяжки крепежных элементов размером М8-М16 (стандартный) и М6-М12 (высокопрочный). Источником питания является литий-ионный аккумулятор напряжением 10.8 В или 12 В. Надежный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность. Встроенная подсветка позволяет комфортно работать в условиях плохой освещенности. Благодаря небольшим размерам корпуса гайковерт можно использовать в труднодоступных местах.



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Отзывы о товаре Гайковерт аккумуляторный Makita TW160DZ




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Гайковерт
Описание
Аккумуляторный гайковерт Makita TW160DZ подходит для затяжки крепежных элементов размером М8-М16 (стандартный) и М6-М12 (высокопрочный). Источником питания является литий-ионный аккумулятор напряжением 10.8 В или 12 В. Надежный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность. Встроенная подсветка позволяет комфортно работать в условиях плохой освещенности. Благодаря небольшим размерам корпуса гайковерт можно использовать в труднодоступных местах.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
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Отзывы


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