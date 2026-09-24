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Гайковерт бесщеточный ЗУБР кейс, Профессионал (GB-250-22) купить с доставкой в Москве
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Гайковерт бесщеточный ЗУБР кейс, Профессионал (GB-250-22)

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Гайковерт бесщеточный ЗУБР кейс, Профессионал (GB-250-22)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
280
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
3
Емкость аккумулятора
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
10 360 руб.  15 000 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695515
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Гайковерт бесщеточный ЗУБР кейс, Профессионал (GB-250-22)
10 360 руб. -31%
15 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
280
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Защита от перегрузок
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
2
Дополнительный аккумулятор
да
Емкость аккумулятора
2
Напряжение аккумулятора, В
20
Ширина, см
21.5
Высота, см
8.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х30х11
Вес, кг.
3.8

Описание товара Гайковерт бесщеточный ЗУБР кейс, Профессионал (GB-250-22)

ЗУБР Т7 GB-250-22 - это профессиональный гайковерт с бесщеточным двигателем, который обеспечивает значительный крутящий момент для наиболее сложных работ. Благодаря ударной функции, этот инструмент позволяет заворачивать крепеж большого диаметра и отворачивать приржавевшие метизы. Гайковерт оснащен бесщеточным двигателем Brushless, который обладает рядом преимуществ по сравнению с обычными щеточными двигателями. Это обеспечивает более высокую производительность, меньшее энергопотребление и увеличенный срок службы. Гайковерт работает от аккумулятора с напряжением 20 В и емкостью 2 Ач. В комплекте идут два аккумулятора, что позволяет работать без перерывов и обеспечивает непрерывность работы. Зарядное устройство на 1 аккумулятор входит в комплект. Инструмент имеет три скорости работы, что позволяет выбрать оптимальный режим для выполнения различных задач. Максимальный крутящий момент составляет 280 Нм. Гайковерт имеет лампу точечной подсветки, которая обеспечивает хорошую видимость в условиях недостаточного освещения. Инструмент поставляется в кейсе, что обеспечивает удобство хранения и транспортировки. В целом, ЗУБР Т7 - это надежный и мощный инструмент, который станет незаменимым помощником как для профессионалов, так и для любителей.



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Теги товара: бесщеточные

Отзывы о товаре Гайковерт бесщеточный ЗУБР кейс, Профессионал (GB-250-22)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
280
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Защита от перегрузок
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
2
Развернуть
Дополнительный аккумулятор
да
Емкость аккумулятора
2
Напряжение аккумулятора, В
20
Ширина, см
21.5
Высота, см
8.5
Страна производитель
Китай
Описание
ЗУБР Т7 GB-250-22 - это профессиональный гайковерт с бесщеточным двигателем, который обеспечивает значительный крутящий момент для наиболее сложных работ. Благодаря ударной функции, этот инструмент позволяет заворачивать крепеж большого диаметра и отворачивать приржавевшие метизы. Гайковерт оснащен бесщеточным двигателем Brushless, который обладает рядом преимуществ по сравнению с обычными щеточными двигателями. Это обеспечивает более высокую производительность, меньшее энергопотребление и увеличенный срок службы. Гайковерт работает от аккумулятора с напряжением 20 В и емкостью 2 Ач. В комплекте идут два аккумулятора, что позволяет работать без перерывов и обеспечивает непрерывность работы. Зарядное устройство на 1 аккумулятор входит в комплект. Инструмент имеет три скорости работы, что позволяет выбрать оптимальный режим для выполнения различных задач. Максимальный крутящий момент составляет 280 Нм. Гайковерт имеет лампу точечной подсветки, которая обеспечивает хорошую видимость в условиях недостаточного освещения. Инструмент поставляется в кейсе, что обеспечивает удобство хранения и транспортировки. В целом, ЗУБР Т7 - это надежный и мощный инструмент, который станет незаменимым помощником как для профессионалов, так и для любителей.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские


Теги товара: бесщеточные
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Гайковерт бесщеточный ЗУБР кейс, Профессионал (GB-250-22) – стоимость товара 10360 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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