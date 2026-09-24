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Гайковёрт пневматический ударный G1260,1/2",Twin Hammer, 813Нм, 7000 об/мин Gross (57441) купить с доставкой в Москве
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Гайковёрт пневматический ударный G1260,1/2",Twin Hammer, 813Нм, 7000 об/мин Gross (57441)

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Гайковёрт пневматический ударный G1260,1/2&quot;,Twin Hammer, 813Нм, 7000 об/мин Gross (57441) - фото 1
Гайковёрт пневматический ударный G1260,1/2&quot;,Twin Hammer, 813Нм, 7000 об/мин Gross (57441) - фото 2
Гайковёрт пневматический ударный G1260,1/2&quot;,Twin Hammer, 813Нм, 7000 об/мин Gross (57441) - фото 3
Гайковёрт пневматический ударный G1260,1/2&quot;,Twin Hammer, 813Нм, 7000 об/мин Gross (57441) - фото 4
Гайковёрт пневматический ударный G1260,1/2&quot;,Twin Hammer, 813Нм, 7000 об/мин Gross (57441) - фото 5
Гайковёрт пневматический ударный G1260,1/2&quot;,Twin Hammer, 813Нм, 7000 об/мин Gross (57441) - фото 6
Гайковёрт пневматический ударный G1260,1/2&quot;,Twin Hammer, 813Нм, 7000 об/мин Gross (57441) - фото 7
Гайковёрт пневматический ударный G1260,1/2&quot;,Twin Hammer, 813Нм, 7000 об/мин Gross (57441) - фото 8
Гайковёрт пневматический ударный G1260,1/2&quot;,Twin Hammer, 813Нм, 7000 об/мин Gross (57441) - фото 9
Гайковёрт пневматический ударный G1260,1/2&quot;,Twin Hammer, 813Нм, 7000 об/мин Gross (57441) - фото 10
Гайковёрт пневматический ударный G1260,1/2&quot;,Twin Hammer, 813Нм, 7000 об/мин Gross (57441) - фото 11
Гайковёрт пневматический ударный G1260,1/2&quot;,Twin Hammer, 813Нм, 7000 об/мин Gross (57441) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
1/2 дюйма
Максимальный крутящий момент
813
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
5
  • Гайковёрт пневматический ударный G1260,1/2&quot;,Twin Hammer, 813Нм, 7000 об/мин Gross (57441) - фото 1
  • Гайковёрт пневматический ударный G1260,1/2&quot;,Twin Hammer, 813Нм, 7000 об/мин Gross (57441) - фото 2
  • Гайковёрт пневматический ударный G1260,1/2&quot;,Twin Hammer, 813Нм, 7000 об/мин Gross (57441) - фото 3
  • Гайковёрт пневматический ударный G1260,1/2&quot;,Twin Hammer, 813Нм, 7000 об/мин Gross (57441) - фото 4
  • Гайковёрт пневматический ударный G1260,1/2&quot;,Twin Hammer, 813Нм, 7000 об/мин Gross (57441) - фото 5
  • Гайковёрт пневматический ударный G1260,1/2&quot;,Twin Hammer, 813Нм, 7000 об/мин Gross (57441) - фото 6
  • Гайковёрт пневматический ударный G1260,1/2&quot;,Twin Hammer, 813Нм, 7000 об/мин Gross (57441) - фото 7
  • Гайковёрт пневматический ударный G1260,1/2&quot;,Twin Hammer, 813Нм, 7000 об/мин Gross (57441) - фото 8
  • Гайковёрт пневматический ударный G1260,1/2&quot;,Twin Hammer, 813Нм, 7000 об/мин Gross (57441) - фото 9
  • Гайковёрт пневматический ударный G1260,1/2&quot;,Twin Hammer, 813Нм, 7000 об/мин Gross (57441) - фото 10
  • Гайковёрт пневматический ударный G1260,1/2&quot;,Twin Hammer, 813Нм, 7000 об/мин Gross (57441) - фото 11
  • Гайковёрт пневматический ударный G1260,1/2&quot;,Twin Hammer, 813Нм, 7000 об/мин Gross (57441) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 110 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652755
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Гайковёрт пневматический ударный G1260,1/2",Twin Hammer, 813Нм, 7000 об/мин Gross (57441)
11 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Гайковерт
Частота вращения шпинделя
7000
Тип патрона
1/2 дюйма
Максимальный крутящий момент
813
Частота вращения шпинделя, об/мин
7000
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х19х7
Вес, кг.
3.08

Описание товара Гайковёрт пневматический ударный G1260,1/2",Twin Hammer, 813Нм, 7000 об/мин Gross (57441)

Пневматический гайковерт Gross G1260 57441 с ударным механизмом Twin Hammer и присоединительным квадратом 1/2?, с максимальным крутящим моментом 813 Нм и частотой вращения шпинделя 7000 об/мин, применяется для закручивания и выкручивания резьбового крепежа. Подходит для решения сложных задач и легко справляется с заржавевшими и закисшими болтами. Гайковерт выдерживает интенсивное использование в автомастерской и сборочном цехе.



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Отзывы о товаре Гайковёрт пневматический ударный G1260,1/2",Twin Hammer, 813Нм, 7000 об/мин Gross (57441)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Гайковерт
Частота вращения шпинделя
7000
Тип патрона
1/2 дюйма
Максимальный крутящий момент
813
Частота вращения шпинделя, об/мин
7000
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
5
Страна производитель
Китай
Описание
Пневматический гайковерт Gross G1260 57441 с ударным механизмом Twin Hammer и присоединительным квадратом 1/2?, с максимальным крутящим моментом 813 Нм и частотой вращения шпинделя 7000 об/мин, применяется для закручивания и выкручивания резьбового крепежа. Подходит для решения сложных задач и легко справляется с заржавевшими и закисшими болтами. Гайковерт выдерживает интенсивное использование в автомастерской и сборочном цехе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гайковёрт пневматический ударный G1260,1/2",Twin Hammer, 813Нм, 7000 об/мин Gross (57441) - стоимость товара 11110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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