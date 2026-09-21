Гайковерт Makita TD112DMZ 12Вт аккум. патрон:шестигр.1/4"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/4 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
135
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
2
Емкость аккумулятора
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695041
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/4 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
135
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
2
Тормоз двигателя
да
Емкость аккумулятора
4
Напряжение аккумулятора, В
12
Ширина, см
22.1
Высота, см
6.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х7
Вес, кг.
1.3
Описание товара Гайковерт Makita TD112DMZ 12Вт аккум. патрон:шестигр.1/4"
Ударный аккумуляторный шуруповерт Makita CXT BL 12В max TD112DMZ предназначен для закручивания шурупов в древесину, металл и пластмассу.
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Теги товара: бесщеточные, 12в
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Бренд
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/4 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
135
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
2
Тормоз двигателя
да
Емкость аккумулятора
4
Напряжение аккумулятора, В
12
Развернуть
Ширина, см
22.1
Высота, см
6.4
Страна производитель
Китай
Ударный аккумуляторный шуруповерт Makita CXT BL 12В max TD112DMZ предназначен для закручивания шурупов в древесину, металл и пластмассу.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, китайские
Теги товара: бесщеточные, 12в
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, китайские
Теги товара: бесщеточные, 12в
Гайковерт Makita TD112DMZ 12Вт аккум. патрон:шестигр.1/4" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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