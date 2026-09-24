Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 1000 Н·м, без АКБ (LMS), (CWB-1000)
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Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/4 дюйма
Максимальный крутящий момент
1000
Ударный механизм
да
Емкость аккумулятора
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 730 руб.
В наличии
Код товара: 721208
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10 730 руб.
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Характеристики
Бренд
Частота вращения шпинделя
1900 об/мин
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/4 дюйма
Максимальный крутящий момент
1000
Частота вращения шпинделя, об/мин
1900
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество аккумуляторов
без аккумулятора
Емкость аккумулятора
0
Напряжение аккумулятора, В
20
Габариты без упаковки
230х90х230 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х29х12
Вес, кг.
3.64
Описание товара Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 1000 Н·м, без АКБ (LMS), (CWB-1000)
Ударный гайковерт Steher с BRUSHLESS двигателем и максимальным крутящим моментом 1000 Н?м предназначен для фиксации резьбовых соединений размером до М22. Ударная функция с эффективным направлением удара обеспечивает легкое заворачивание без лишней нагрузки на кисть оператора. Модель без АКБ и БЗУ позволяет сэкономить на покупке при наличии батарей системы LMS.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
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Бренд
Частота вращения шпинделя
1900 об/мин
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/4 дюйма
Максимальный крутящий момент
1000
Частота вращения шпинделя, об/мин
1900
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество аккумуляторов
без аккумулятора
Емкость аккумулятора
0
Напряжение аккумулятора, В
20
Развернуть
Габариты без упаковки
230х90х230 мм
Страна производитель
Китай
Ударный гайковерт Steher с BRUSHLESS двигателем и максимальным крутящим моментом 1000 Н?м предназначен для фиксации резьбовых соединений размером до М22. Ударная функция с эффективным направлением удара обеспечивает легкое заворачивание без лишней нагрузки на кисть оператора. Модель без АКБ и БЗУ позволяет сэкономить на покупке при наличии батарей системы LMS.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 1000 Н·м, без АКБ (LMS), (CWB-1000) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 10730 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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