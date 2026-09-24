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Гайковёрт пневматический ударный G985, 1/2",Twin Hammer, 610 Нм, 9000 об/мин, композитный Gross (57440) купить с доставкой в Москве
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Гайковёрт пневматический ударный G985, 1/2",Twin Hammer, 610 Нм, 9000 об/мин, композитный Gross (57440)

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Гайковёрт пневматический ударный G985, 1/2&quot;,Twin Hammer, 610 Нм, 9000 об/мин, композитный Gross (57440) - фото 1
Гайковёрт пневматический ударный G985, 1/2&quot;,Twin Hammer, 610 Нм, 9000 об/мин, композитный Gross (57440) - фото 2
Гайковёрт пневматический ударный G985, 1/2&quot;,Twin Hammer, 610 Нм, 9000 об/мин, композитный Gross (57440) - фото 3
Гайковёрт пневматический ударный G985, 1/2&quot;,Twin Hammer, 610 Нм, 9000 об/мин, композитный Gross (57440) - фото 4
Гайковёрт пневматический ударный G985, 1/2&quot;,Twin Hammer, 610 Нм, 9000 об/мин, композитный Gross (57440) - фото 5
Гайковёрт пневматический ударный G985, 1/2&quot;,Twin Hammer, 610 Нм, 9000 об/мин, композитный Gross (57440) - фото 6
Гайковёрт пневматический ударный G985, 1/2&quot;,Twin Hammer, 610 Нм, 9000 об/мин, композитный Gross (57440) - фото 7
Гайковёрт пневматический ударный G985, 1/2&quot;,Twin Hammer, 610 Нм, 9000 об/мин, композитный Gross (57440) - фото 8
Гайковёрт пневматический ударный G985, 1/2&quot;,Twin Hammer, 610 Нм, 9000 об/мин, композитный Gross (57440) - фото 9
Гайковёрт пневматический ударный G985, 1/2&quot;,Twin Hammer, 610 Нм, 9000 об/мин, композитный Gross (57440) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
1/2 дюйма
Максимальный крутящий момент
610
Количество скоростей работы
4
  • Гайковёрт пневматический ударный G985, 1/2&quot;,Twin Hammer, 610 Нм, 9000 об/мин, композитный Gross (57440) - фото 1
  • Гайковёрт пневматический ударный G985, 1/2&quot;,Twin Hammer, 610 Нм, 9000 об/мин, композитный Gross (57440) - фото 2
  • Гайковёрт пневматический ударный G985, 1/2&quot;,Twin Hammer, 610 Нм, 9000 об/мин, композитный Gross (57440) - фото 3
  • Гайковёрт пневматический ударный G985, 1/2&quot;,Twin Hammer, 610 Нм, 9000 об/мин, композитный Gross (57440) - фото 4
  • Гайковёрт пневматический ударный G985, 1/2&quot;,Twin Hammer, 610 Нм, 9000 об/мин, композитный Gross (57440) - фото 5
  • Гайковёрт пневматический ударный G985, 1/2&quot;,Twin Hammer, 610 Нм, 9000 об/мин, композитный Gross (57440) - фото 6
  • Гайковёрт пневматический ударный G985, 1/2&quot;,Twin Hammer, 610 Нм, 9000 об/мин, композитный Gross (57440) - фото 7
  • Гайковёрт пневматический ударный G985, 1/2&quot;,Twin Hammer, 610 Нм, 9000 об/мин, композитный Gross (57440) - фото 8
  • Гайковёрт пневматический ударный G985, 1/2&quot;,Twin Hammer, 610 Нм, 9000 об/мин, композитный Gross (57440) - фото 9
  • Гайковёрт пневматический ударный G985, 1/2&quot;,Twin Hammer, 610 Нм, 9000 об/мин, композитный Gross (57440) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 190 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652757
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Гайковёрт пневматический ударный G985, 1/2",Twin Hammer, 610 Нм, 9000 об/мин, композитный Gross (57440)
10 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Гайковерт
Частота вращения шпинделя
9000
Тип патрона
1/2 дюйма
Максимальный крутящий момент
610
Частота вращения шпинделя, об/мин
9000
Количество скоростей работы
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х8
Вес, кг.
1

Описание товара Гайковёрт пневматический ударный G985, 1/2",Twin Hammer, 610 Нм, 9000 об/мин, композитный Gross (57440)

Пневматический ударный гайковерт Gross G985 57440 из композитного материала, с присоединительным квадратом 1/2 дюйма, максимальным крутящим моментом 610 Нм и частотой вращения шпинделя 9000 об/мин, оборудован двойным молотковым ударным механизмом Twin Hammer и предназначен для закручивания и откручивания гаек и болтов. Легко затягивает высоконагруженные соединения и справляется с заржавевшим крепежом.



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Отзывы о товаре Гайковёрт пневматический ударный G985, 1/2",Twin Hammer, 610 Нм, 9000 об/мин, композитный Gross (57440)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Гайковерт
Частота вращения шпинделя
9000
Тип патрона
1/2 дюйма
Максимальный крутящий момент
610
Частота вращения шпинделя, об/мин
9000
Количество скоростей работы
4
Страна производитель
Китай
Описание
Пневматический ударный гайковерт Gross G985 57440 из композитного материала, с присоединительным квадратом 1/2 дюйма, максимальным крутящим моментом 610 Нм и частотой вращения шпинделя 9000 об/мин, оборудован двойным молотковым ударным механизмом Twin Hammer и предназначен для закручивания и откручивания гаек и болтов. Легко затягивает высоконагруженные соединения и справляется с заржавевшим крепежом.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гайковёрт пневматический ударный G985, 1/2",Twin Hammer, 610 Нм, 9000 об/мин, композитный Gross (57440) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 10190 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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