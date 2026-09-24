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Гайковёрт пневматический ударный G1285, 1/2",TwinHammer, 1220Нм, 6500 об/мин, композитный Gross (57442) купить с доставкой в Москве
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Гайковёрт пневматический ударный G1285, 1/2",TwinHammer, 1220Нм, 6500 об/мин, композитный Gross (57442)

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Гайковёрт пневматический ударный G1285, 1/2&quot;,TwinHammer, 1220Нм, 6500 об/мин, композитный// Gross - фото 1
Гайковёрт пневматический ударный G1285, 1/2&quot;,TwinHammer, 1220Нм, 6500 об/мин, композитный// Gross - фото 2
Гайковёрт пневматический ударный G1285, 1/2&quot;,TwinHammer, 1220Нм, 6500 об/мин, композитный// Gross - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
  • Гайковёрт пневматический ударный G1285, 1/2&quot;,TwinHammer, 1220Нм, 6500 об/мин, композитный// Gross - фото 1
  • Гайковёрт пневматический ударный G1285, 1/2&quot;,TwinHammer, 1220Нм, 6500 об/мин, композитный// Gross - фото 2
  • Гайковёрт пневматический ударный G1285, 1/2&quot;,TwinHammer, 1220Нм, 6500 об/мин, композитный// Gross - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652756
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Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Гайковерт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х8
Вес, кг.
2

Описание товара Гайковёрт пневматический ударный G1285, 1/2",TwinHammer, 1220Нм, 6500 об/мин, композитный Gross (57442)

Пневматический ударный гайковерт Gross G1285 57442 из композитного материала, с присоединительным квадратом 1/2?, максимальным крутящим моментом 1220 Нм и частотой вращения шпинделя 6500 об/мин, применяется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, в том числе и высоконагруженных. Его можно использовать с компрессорами средней мощности благодаря небольшому расходу воздуха от 140 л/мин. 



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Отзывы о товаре Гайковёрт пневматический ударный G1285, 1/2",TwinHammer, 1220Нм, 6500 об/мин, композитный Gross (57442)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Гайковерт
Страна производитель
Китай
Описание
Пневматический ударный гайковерт Gross G1285 57442 из композитного материала, с присоединительным квадратом 1/2?, максимальным крутящим моментом 1220 Нм и частотой вращения шпинделя 6500 об/мин, применяется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, в том числе и высоконагруженных. Его можно использовать с компрессорами средней мощности благодаря небольшому расходу воздуха от 140 л/мин. 


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
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Гайковёрт пневматический ударный G1285, 1/2",TwinHammer, 1220Нм, 6500 об/мин, композитный Gross (57442) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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