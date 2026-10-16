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Гайковерт Makita DTW180Z аккум. патрон:квад.3/8" купить с доставкой в Москве
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Гайковерт Makita DTW180Z аккум. патрон:квад.3/8"

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Гайковерт Makita DTW180Z аккум. патрон:квад.3/8&quot; - фото 1
Гайковерт Makita DTW180Z аккум. патрон:квад.3/8&quot; - фото 2
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Гайковерт Makita DTW180Z аккум. патрон:квад.3/8&quot; - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
  • Гайковерт Makita DTW180Z аккум. патрон:квад.3/8&quot; - фото 1
  • Гайковерт Makita DTW180Z аккум. патрон:квад.3/8&quot; - фото 2
  • Гайковерт Makita DTW180Z аккум. патрон:квад.3/8&quot; - фото 3
  • Гайковерт Makita DTW180Z аккум. патрон:квад.3/8&quot; - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 860 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 622385
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Гайковерт Makita DTW180Z аккум. патрон:квад.3/8"
8 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Гайковерт
Размеры в упаковке, см
20х16х9
Вес, кг.
3.3

Описание товара Гайковерт Makita DTW180Z аккум. патрон:квад.3/8"

Аккумуляторный гайковерт Makita DTW180Z удобен при работе в местах без доступа к сети электропитания. Бесщеточный двигатель не требует технического обслуживания, обеспечивает высокую производительность и служит долго. Скорость регулируется нажатием на клавишу Пуск, что позволяет работать с разными материалами.



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские

Отзывы о товаре Гайковерт Makita DTW180Z аккум. патрон:квад.3/8"




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Гайковерт
Описание
Аккумуляторный гайковерт Makita DTW180Z удобен при работе в местах без доступа к сети электропитания. Бесщеточный двигатель не требует технического обслуживания, обеспечивает высокую производительность и служит долго. Скорость регулируется нажатием на клавишу Пуск, что позволяет работать с разными материалами.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гайковерт Makita DTW180Z аккум. патрон:квад.3/8" – стоимость товара 8860 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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