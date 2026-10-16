Гайковерт Makita DTW180Z аккум. патрон:квад.3/8"
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 860 руб.
В наличии
Код товара: 622385
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 860 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х16х9
Вес, кг.
3.3
Описание товара Гайковерт Makita DTW180Z аккум. патрон:квад.3/8"
Аккумуляторный гайковерт Makita DTW180Z удобен при работе в местах без доступа к сети электропитания. Бесщеточный двигатель не требует технического обслуживания, обеспечивает высокую производительность и служит долго. Скорость регулируется нажатием на клавишу Пуск, что позволяет работать с разными материалами.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
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Аккумуляторный гайковерт Makita DTW180Z удобен при работе в местах без доступа к сети электропитания. Бесщеточный двигатель не требует технического обслуживания, обеспечивает высокую производительность и служит долго. Скорость регулируется нажатием на клавишу Пуск, что позволяет работать с разными материалами.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Гайковерт Makita DTW180Z аккум. патрон:квад.3/8" – стоимость товара 8860 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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