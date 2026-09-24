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Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501) купить с доставкой в Москве
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Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501)

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Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501) - фото 1
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501) - фото 2
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501) - фото 3
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501) - фото 4
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501) - фото 5
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501) - фото 6
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501) - фото 7
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501) - фото 8
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501) - фото 9
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501) - фото 10
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501) - фото 11
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501) - фото 12
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501) - фото 13
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501) - фото 14
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501) - фото 15
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501) - фото 16
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501) - фото 17
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501) - фото 18
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
18
Тип патрона
квадрат 1/2
Максимальный крутящий момент
300
Количество скоростей работы
3
Емкость аккумулятора
4000
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501) - фото 1
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501) - фото 2
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501) - фото 3
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501) - фото 4
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501) - фото 5
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501) - фото 6
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501) - фото 7
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501) - фото 8
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501) - фото 9
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501) - фото 10
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501) - фото 11
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501) - фото 12
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501) - фото 13
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501) - фото 14
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501) - фото 15
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501) - фото 16
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501) - фото 17
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501) - фото 18
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 890 руб. 
Начислим 175 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652760
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501)
10 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Гайковерт
Частота вращения шпинделя
0-1800/0-2100/0-2700 об/мин
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
18
Тип патрона
квадрат 1/2
Потребляемая мощность
18
Максимальный крутящий момент
300
Количество скоростей работы
3
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Защита от перегрузок
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х31х11
Вес, кг.
15.4

Описание товара Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501)

Ударный аккумуляторный гайковерт Denzel CIW-IB-300 с батареей Li-Ion 18 В и бесщеточным двигателем развивает крутящий момент до 300 Нм. Предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, легко справляется с перетянутым и закисшим крепежом.,Надежный литий-ионный аккумулятор без эффекта памяти обеспечивает автономную работу и долгий срок службы инструмента. Гайковерт с присоединительным квадратом 1/2 дюйма будет полезен для сборки и разборки металлических конструкций, а также при техобслуживании автомобилей.

Преимущества

Отзывы о товаре Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Гайковерт
Частота вращения шпинделя
0-1800/0-2100/0-2700 об/мин
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
18
Тип патрона
квадрат 1/2
Потребляемая мощность
18
Максимальный крутящий момент
300
Количество скоростей работы
3
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Защита от перегрузок
да
Развернуть
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Описание

Ударный аккумуляторный гайковерт Denzel CIW-IB-300 с батареей Li-Ion 18 В и бесщеточным двигателем развивает крутящий момент до 300 Нм. Предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, легко справляется с перетянутым и закисшим крепежом.,Надежный литий-ионный аккумулятор без эффекта памяти обеспечивает автономную работу и долгий срок службы инструмента. Гайковерт с присоединительным квадратом 1/2 дюйма будет полезен для сборки и разборки металлических конструкций, а также при техобслуживании автомобилей.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel (26501) - стоимость товара 10890 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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