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Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-500-41) купить с доставкой в Москве
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Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-500-41)

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Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-500-41) - фото 1
Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-500-41) - фото 2
Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-500-41) - фото 3
Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-500-41) - фото 4
Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-500-41) - фото 5
Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-500-41) - фото 6
Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-500-41) - фото 7
Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-500-41) - фото 8
Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-500-41) - фото 9
Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-500-41) - фото 10
Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-500-41) - фото 11
Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-500-41) - фото 12
Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-500-41) - фото 13
Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-500-41) - фото 14
Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-500-41) - фото 15
Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-500-41) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйма
Максимальный крутящий момент
500
Емкость аккумулятора
4000
  • Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-500-41) - фото 1
  • Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-500-41) - фото 2
  • Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-500-41) - фото 3
  • Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-500-41) - фото 4
  • Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-500-41) - фото 5
  • Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-500-41) - фото 6
  • Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-500-41) - фото 7
  • Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-500-41) - фото 8
  • Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-500-41) - фото 9
  • Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-500-41) - фото 10
  • Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-500-41) - фото 11
  • Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-500-41) - фото 12
  • Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-500-41) - фото 13
  • Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-500-41) - фото 14
  • Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-500-41) - фото 15
  • Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-500-41) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 450 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721212
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-500-41)
8 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Частота вращения шпинделя
0-2600 об/мин
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйма
Максимальный крутящий момент
500
Количество аккумуляторов
1
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора, В
20
Габариты без упаковки
230x90x160 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х32х10
Вес, кг.
3.3

Описание товара Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-500-41)

Бесщеточный ударный гайковерт Steher с BRUSHLESS двигателем и максимальным крутящим моментом 500 Н?м предназначен для фиксации резьбовых соединений размером до М22. Ударная функция с эффективным направлением удара обеспечивает легкое заворачивание без лишней нагрузки на кисть оператора. Имеет современную аккумуляторную систему LMS с 1 АКБ в комлекте, совместимую с одним известным брендом.



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Теги товара: бесщеточные

Отзывы о товаре Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-500-41)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
STEHER
Частота вращения шпинделя
0-2600 об/мин
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйма
Максимальный крутящий момент
500
Количество аккумуляторов
1
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора, В
20
Габариты без упаковки
230x90x160 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Бесщеточный ударный гайковерт Steher с BRUSHLESS двигателем и максимальным крутящим моментом 500 Н?м предназначен для фиксации резьбовых соединений размером до М22. Ударная функция с эффективным направлением удара обеспечивает легкое заворачивание без лишней нагрузки на кисть оператора. Имеет современную аккумуляторную систему LMS с 1 АКБ в комлекте, совместимую с одним известным брендом.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские


Теги товара: бесщеточные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-500-41) - купить по цене 8450 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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