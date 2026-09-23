Гайковерт ударный ЗУБР 300 Н·м, 350 Вт, (ГС-300)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
300
Ударный механизм
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 760 руб.
В наличии
Код товара: 640608
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 760 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
квадрат 1/2
Потребляемая мощность
350
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
300
Ударный механизм
да
Тормоз двигателя
да
Защита от перегрузок
да
Высота, см
3131
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х31х8
Вес, кг.
3.6
Описание товара Гайковерт ударный ЗУБР 300 Н·м, 350 Вт, (ГС-300)
Гайковерт электрический с ударным механизмом для заворачивания крепежа большого диаметра Высокий крутящий момент для наиболее сложных работ. Ударная функция позволяет заворачивать крепеж большого диаметра и отворачивать даже заржавевший резьбу. Металлический корпус редуктора обеспечивает передачу большого крутящего момента Патрон с квадратом 1/2 позволяет устанавливать наиболее распространенный инструмент
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 970 руб.1993 руб. в СплитГайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-5...
-
В наличииЦена 7 980 руб.1995 руб. в СплитБесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-550, 20 В, 500 Н·м, без АК...
-
В наличииЦена 8 050 руб.2013 руб. в СплитГайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 500 Н·м, без АКБ, Профессио...
-
В наличииЦена 8 080 руб. 11 000 руб.2020 руб. в СплитБесщеточный гайковерт, кейс (CWB-300-1) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м...
-
В наличииЦена 8 080 руб.2020 руб. в СплитГайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4...
-
В наличииЦена 8 450 руб.2113 руб. в СплитГайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4...
-
В наличииЦена 8 490 руб.2123 руб. в СплитГайковверт ударный, кейс (ГУЛ-255-41) ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м,...
-
В наличииЦена 9 110 руб.2278 руб. в СплитВинтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CID-IB-200, ...
-
В наличииЦена 9 190 руб.2298 руб. в СплитГайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщето...
-
В наличииЦена 9 850 руб.2463 руб. в СплитГайковерт ударный ЗУБР 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), бесщето...
-
В наличииЦена 9 900 руб.2475 руб. в СплитГайковерт ударный, кейс (ГУЛ-410-41) ЗУБР С1-18, 18 В, 400 Н·м, ...
-
В наличииЦена 10 190 руб.2548 руб. в СплитГайковёрт пневматический ударный G985, 1/2",Twin Hammer, 610 Нм,...
Бренд
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
квадрат 1/2
Потребляемая мощность
350
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
300
Ударный механизм
да
Тормоз двигателя
да
Защита от перегрузок
да
Высота, см
3131
Страна производитель
Китай
Гайковерт электрический с ударным механизмом для заворачивания крепежа большого диаметра Высокий крутящий момент для наиболее сложных работ. Ударная функция позволяет заворачивать крепеж большого диаметра и отворачивать даже заржавевший резьбу. Металлический корпус редуктора обеспечивает передачу большого крутящего момента Патрон с квадратом 1/2 позволяет устанавливать наиболее распространенный инструмент
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Гайковерт ударный ЗУБР 300 Н·м, 350 Вт, (ГС-300) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7760 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Гайковерт ударный ЗУБР 300 Н·м, 350 Вт, (ГС-300)