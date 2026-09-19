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Гайковерт ударный Makita DTW251RME купить с доставкой в Москве
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Гайковерт ударный Makita DTW251RME

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Гайковерт ударный Makita DTW251RME - фото 1
Гайковерт ударный Makita DTW251RME - фото 2
Гайковерт ударный Makita DTW251RME - фото 3
Гайковерт ударный Makita DTW251RME - фото 4
Гайковерт ударный Makita DTW251RME - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
  • Гайковерт ударный Makita DTW251RME - фото 1
  • Гайковерт ударный Makita DTW251RME - фото 2
  • Гайковерт ударный Makita DTW251RME - фото 3
  • Гайковерт ударный Makita DTW251RME - фото 4
  • Гайковерт ударный Makita DTW251RME - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 345511
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Гайковерт
Размеры в упаковке, см
42х34х15
Вес, кг.
1.7

Описание товара Гайковерт ударный Makita DTW251RME

Аккумуляторный гайковерт Makita DTW251RME имеет встроенную подсветку - для работы при плохом освещении. Рукоятка с резиновыми вставками способствует надежному и удобному хвату. Клавиша реверса позволяет легко менять направление вращения шпинделя - для возможности закручивать и откручивать крепеж. Модель поставляется в чемодане, в котором её удобно хранить и транспортировать.



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Отзывы о товаре Гайковерт ударный Makita DTW251RME




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Гайковерт
Описание
Аккумуляторный гайковерт Makita DTW251RME имеет встроенную подсветку - для работы при плохом освещении. Рукоятка с резиновыми вставками способствует надежному и удобному хвату. Клавиша реверса позволяет легко менять направление вращения шпинделя - для возможности закручивать и откручивать крепеж. Модель поставляется в чемодане, в котором её удобно хранить и транспортировать.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
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Отзывы


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