18В Ударный гайковерт BSS18MTF12BL-402C 4935479664 AEG
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
1/2 дюйма
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
785
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
4
Емкость аккумулятора
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659829
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
1/2 дюйма
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
785
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
4
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
2
Емкость аккумулятора
4
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х37х15
Вес, кг.
6.01
Описание товара 18В Ударный гайковерт BSS18MTF12BL-402C 4935479664 AEG
Ударный бесщеточный гайковерт AEG BSS18MTF12BL-402C 4935479664 применяется для закручивания болтов и гаек. Мощный двигатель обеспечивает крутящий момент до 785 Нм.4 рабочих режима расширяют область применения инструмента и позволяют выбирать между четырьмя значениями скорости вращения и крутящего момента.
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Бренд
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
1/2 дюйма
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
785
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
4
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
2
Емкость аккумулятора
4
Напряжение аккумулятора, В
18
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Страна производитель
Китай
Ударный бесщеточный гайковерт AEG BSS18MTF12BL-402C 4935479664 применяется для закручивания болтов и гаек. Мощный двигатель обеспечивает крутящий момент до 785 Нм.4 рабочих режима расширяют область применения инструмента и позволяют выбирать между четырьмя значениями скорости вращения и крутящего момента.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
18В Ударный гайковерт BSS18MTF12BL-402C 4935479664 AEG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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