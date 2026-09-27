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Гайковерт аккумуляторный Makita TW060DZ купить с доставкой в Москве
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Гайковерт аккумуляторный Makita TW060DZ

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Гайковерт аккумуляторный Makita TW060DZ - фото 1
Гайковерт аккумуляторный Makita TW060DZ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
квадрат 1/4
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
60
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
  • Гайковерт аккумуляторный Makita TW060DZ - фото 1
  • Гайковерт аккумуляторный Makita TW060DZ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 265203
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
квадрат 1/4
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
60
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
1
Тормоз двигателя
да
Защита от перегрузок
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Дополнительный аккумулятор
нет
Напряжение аккумулятора, В
12
Ширина, см
8.3
Высота, см
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х7
Вес, кг.
3.63

Описание товара Гайковерт аккумуляторный Makita TW060DZ

Аккумуляторный гайковерт Makita TW060DZ предназначен для закручивания крепежных элементов. Для повышения функциональности предусмотрен механизм обратного хода, который позволяет отвинчивать шурупы и винты.



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Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Гайковерт аккумуляторный Makita TW060DZ




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
квадрат 1/4
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
60
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
1
Тормоз двигателя
да
Защита от перегрузок
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Дополнительный аккумулятор
нет
Развернуть
Напряжение аккумулятора, В
12
Ширина, см
8.3
Высота, см
20
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторный гайковерт Makita TW060DZ предназначен для закручивания крепежных элементов. Для повышения функциональности предусмотрен механизм обратного хода, который позволяет отвинчивать шурупы и винты.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, китайские


Теги товара: 12в
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