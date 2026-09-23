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Бесщеточный гайковерт (CWB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АКБ купить с доставкой в Москве
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Бесщеточный гайковерт (CWB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АКБ

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Бесщеточный гайковерт (CWB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АКБ - фото 1
Бесщеточный гайковерт (CWB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АКБ - фото 2
Бесщеточный гайковерт (CWB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АКБ - фото 3
Бесщеточный гайковерт (CWB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АКБ - фото 4
Бесщеточный гайковерт (CWB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АКБ - фото 5
Бесщеточный гайковерт (CWB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АКБ - фото 6
Бесщеточный гайковерт (CWB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АКБ - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
300
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
3
Емкость аккумулятора
0
  • Бесщеточный гайковерт (CWB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АКБ - фото 1
  • Бесщеточный гайковерт (CWB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АКБ - фото 2
  • Бесщеточный гайковерт (CWB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АКБ - фото 3
  • Бесщеточный гайковерт (CWB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АКБ - фото 4
  • Бесщеточный гайковерт (CWB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АКБ - фото 5
  • Бесщеточный гайковерт (CWB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АКБ - фото 6
  • Бесщеточный гайковерт (CWB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АКБ - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 040 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 637964
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Бесщеточный гайковерт (CWB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АКБ
4 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Гайковерт
Частота вращения шпинделя
0-1500/2000/2300
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
300
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Тормоз двигателя
да
Защита от перегрузок
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Количество аккумуляторов
без аккумулятора
Емкость аккумулятора
0
Напряжение аккумулятора, В
20
Габариты без упаковки
85х65х165
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х8
Вес, кг.
1.28

Описание товара Бесщеточный гайковерт (CWB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АКБ

Бесщеточный гайковерт STEHER 20В, без АКБ CWB-300 предназначен для заворачивания и отворачивания крепежа. Применяется при сборке, разборке металлических конструкций, снятии и установке колес автомобиля и т.д. Ударная функция позволяет работать с крепежом большого диаметра и приржавевшими метизами. Высокий крутящий момент помогает выполнять сложные работы. Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью, что способствует длительному сроку службы.



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Теги товара: бесщеточные

Отзывы о товаре Бесщеточный гайковерт (CWB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АКБ




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Гайковерт
Частота вращения шпинделя
0-1500/2000/2300
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
300
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Тормоз двигателя
да
Защита от перегрузок
да
Развернуть
Зарядное устройство в комплекте
нет
Количество аккумуляторов
без аккумулятора
Емкость аккумулятора
0
Напряжение аккумулятора, В
20
Габариты без упаковки
85х65х165
Страна производитель
Китай
Описание
Бесщеточный гайковерт STEHER 20В, без АКБ CWB-300 предназначен для заворачивания и отворачивания крепежа. Применяется при сборке, разборке металлических конструкций, снятии и установке колес автомобиля и т.д. Ударная функция позволяет работать с крепежом большого диаметра и приржавевшими метизами. Высокий крутящий момент помогает выполнять сложные работы. Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью, что способствует длительному сроку службы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские


Теги товара: бесщеточные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бесщеточный гайковерт (CWB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АКБ - купить по цене 4040 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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