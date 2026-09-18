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Гайковерт аккумуляторный Makita TD110DWAE купить с доставкой в Москве
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Гайковерт аккумуляторный Makita TD110DWAE

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Гайковерт аккумуляторный Makita TD110DWAE - фото 1
Гайковерт аккумуляторный Makita TD110DWAE - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
  • Гайковерт аккумуляторный Makita TD110DWAE - фото 1
  • Гайковерт аккумуляторный Makita TD110DWAE - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
14 380 руб.  17 938 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 265192
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Гайковерт
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, кг.
1.24

Описание товара Гайковерт аккумуляторный Makita TD110DWAE

Аккумуляторный шуруповерт Makita TD110DWAE работает со стандартными болтами М5-М12 и высокопрочными болтами М5-М10. Регулировка вращения осуществляется усилием нажатия на клавишу Пуск. Патрон данной модели представляет собой внутренний шестигранник 1/4. Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах без доступа к сети электропитания.



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Отзывы о товаре Гайковерт аккумуляторный Makita TD110DWAE




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Гайковерт
Описание
Аккумуляторный шуруповерт Makita TD110DWAE работает со стандартными болтами М5-М12 и высокопрочными болтами М5-М10. Регулировка вращения осуществляется усилием нажатия на клавишу Пуск. Патрон данной модели представляет собой внутренний шестигранник 1/4. Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах без доступа к сети электропитания.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
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