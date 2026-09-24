Гайковерт DeWalt DCF901P1-QW
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Характеристики
Тип товара
Гайковерт аккумуляторный ударный
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат с фрикционным кольцом
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
340
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
Емкость аккумулятора
5000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722639
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гайковерт аккумуляторный ударный
Частота вращения шпинделя
до 2 850 об/мин
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат с фрикционным кольцом
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
340
Частота вращения шпинделя, об/мин
2850
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
1
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
1
Емкость аккумулятора
5000
Напряжение аккумулятора, В
12
Габариты без упаковки
длина 132
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х35х12
Вес, кг.
3.59
Описание товара Гайковерт DeWalt DCF901P1-QW
Гайковерт Dewalt 12В, 5 Ач DCF901P1-QW оснащен современным высокоресурсным бесщеточным двигателем с продвинутым интеллектуальным электронным блоком для контроля производительности под нагрузкой, защитных механизмов и эффективного энергопотребления. Область применения: ремонтные автомобильные работы в моторном отсеке, ремонт подвески и другие задачи автосервиса. Корпус выполнен из высокопрочного стеклопластика, обрезиненная анатомическая рукоятка обеспечивают удобство в работе и контроль над инструментом. Длина инструмента всего 132 мм - можно работать в труднодоступных местах.
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Теги товара: бесщеточные, 12в
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Гайковерт аккумуляторный ударный
Частота вращения шпинделя
до 2 850 об/мин
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат с фрикционным кольцом
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
340
Частота вращения шпинделя, об/мин
2850
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
1
Зарядное устройство в комплекте
да
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Количество аккумуляторов
1
Емкость аккумулятора
5000
Напряжение аккумулятора, В
12
Габариты без упаковки
длина 132
Страна производитель
Китай
Гайковерт Dewalt 12В, 5 Ач DCF901P1-QW оснащен современным высокоресурсным бесщеточным двигателем с продвинутым интеллектуальным электронным блоком для контроля производительности под нагрузкой, защитных механизмов и эффективного энергопотребления. Область применения: ремонтные автомобильные работы в моторном отсеке, ремонт подвески и другие задачи автосервиса. Корпус выполнен из высокопрочного стеклопластика, обрезиненная анатомическая рукоятка обеспечивают удобство в работе и контроль над инструментом. Длина инструмента всего 132 мм - можно работать в труднодоступных местах.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, китайские
Теги товара: бесщеточные, 12в
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, китайские
Теги товара: бесщеточные, 12в
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