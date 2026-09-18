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Гайковерт аккумуляторный Makita DTW285Z купить с доставкой в Москве
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Гайковерт аккумуляторный Makita DTW285Z

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Гайковерт аккумуляторный Makita DTW285Z - фото 4
Гайковерт аккумуляторный Makita DTW285Z - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
280
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
3
  • Гайковерт аккумуляторный Makita DTW285Z - фото 1
  • Гайковерт аккумуляторный Makita DTW285Z - фото 2
  • Гайковерт аккумуляторный Makita DTW285Z - фото 3
  • Гайковерт аккумуляторный Makita DTW285Z - фото 4
  • Гайковерт аккумуляторный Makita DTW285Z - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 265208
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
280
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
3
Защита от перегрузок
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Количество аккумуляторов
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х8
Вес, кг.
1.7

Описание товара Гайковерт аккумуляторный Makita DTW285Z

Ударный гайковерт 1/2 с максимальным крутящим моментом 280Нм, бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги. Ударный гайковерт 1/2 с бесщеточным двигателем и улучшенной защитой от пыли и влаги предназначен для закручивания/откручивания болтов М10-М16. Гайковерт имеет 3 режима регулировки удара, электронную регулировку оборотов, электрический тормоз, реверс, подсветку рабочей зоны.



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Теги товара: бесщеточные

Отзывы о товаре Гайковерт аккумуляторный Makita DTW285Z




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
280
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
3
Защита от перегрузок
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Количество аккумуляторов
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
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Страна производитель
Китай
Описание
Ударный гайковерт 1/2 с максимальным крутящим моментом 280Нм, бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги. Ударный гайковерт 1/2 с бесщеточным двигателем и улучшенной защитой от пыли и влаги предназначен для закручивания/откручивания болтов М10-М16. Гайковерт имеет 3 режима регулировки удара, электронную регулировку оборотов, электрический тормоз, реверс, подсветку рабочей зоны.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские


Теги товара: бесщеточные
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