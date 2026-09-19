Top.Mail.Ru
Гайковерт аккумуляторный ударный Makita DTD152RME купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Гайковерт аккумуляторный ударный Makita DTD152RME

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Гайковерт аккумуляторный ударный Makita DTD152RME - фото 1
Гайковерт аккумуляторный ударный Makita DTD152RME - фото 2
Гайковерт аккумуляторный ударный Makita DTD152RME - фото 3
Гайковерт аккумуляторный ударный Makita DTD152RME - фото 4
Гайковерт аккумуляторный ударный Makita DTD152RME - фото 5
Гайковерт аккумуляторный ударный Makita DTD152RME - фото 6
Гайковерт аккумуляторный ударный Makita DTD152RME - фото 7
Гайковерт аккумуляторный ударный Makita DTD152RME - фото 8
Гайковерт аккумуляторный ударный Makita DTD152RME - фото 9
Гайковерт аккумуляторный ударный Makita DTD152RME - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
щеточный
Тип патрона
под биты
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
165
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
Емкость аккумулятора
4000
  • Гайковерт аккумуляторный ударный Makita DTD152RME - фото 1
  • Гайковерт аккумуляторный ударный Makita DTD152RME - фото 2
  • Гайковерт аккумуляторный ударный Makita DTD152RME - фото 3
  • Гайковерт аккумуляторный ударный Makita DTD152RME - фото 4
  • Гайковерт аккумуляторный ударный Makita DTD152RME - фото 5
  • Гайковерт аккумуляторный ударный Makita DTD152RME - фото 6
  • Гайковерт аккумуляторный ударный Makita DTD152RME - фото 7
  • Гайковерт аккумуляторный ударный Makita DTD152RME - фото 8
  • Гайковерт аккумуляторный ударный Makita DTD152RME - фото 9
  • Гайковерт аккумуляторный ударный Makita DTD152RME - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 346492
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип двигателя
щеточный
Тип патрона
под биты
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
165
Ударный механизм
да
Макс. количество ударов минуту
3500
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
1
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
2
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х33х15
Вес, кг.
3.1

Описание товара Гайковерт аккумуляторный ударный Makita DTD152RME

Набор: Гайковерт аккумуляторный MAKITA DTD152RME+Набор бит MAKITA B-36170 В состав набора входят: Гайковерт аккумуляторный MAKITA DTD152RME уд 18В 2х4Ач LI-ION 0-3500об/м 1/4'' 1.3кг 165Нм, Набор бит и головок MAKITA B-36170 47 предметов + отвертка Гайковерт ак(уд),18В,2х4АчLi-ion,0-3500об\м,6-ти гр1\4'',1.3кг,чем,165Нм,М5-M16 Комплектация: Бита 25 мм: PH1 (2 шт.) Бита 25 мм: PH2 (2 шт.) Бита 25 мм: PH3 (2 шт.) Бита 25 мм: PZ1 (2 шт.) Бита 25 мм: PZ2 (2 шт.) Бита 25 мм: PZ3 (2 шт.) Torx 25 мм: T10 (2 шт.) Torx 25 мм: T15 (2 шт.) Torx 25 мм: T20 (2 шт.) Torx 25 мм: T25 (2 шт.) Torx 25 мм: T30 (2 шт.) Torx 25 мм: T40 (1 шт.) Шлиц 25 мм: SL4,5 (2 шт.) Шлиц 25 мм: SL5,5 (2 шт.) Шлиц 25 мм: SL6,5 (2 шт.) Hexx (шестигранник) 25 мм: H2 (1 шт.) Hexx (шестигранник) 25 мм: H2.5 (1 шт.) Hexx (шестигранник) 25 мм: H3 (1 шт.) Hexx (шестигранник) 25 мм: H4 (2 шт.) Hexx (шестигранник) 25 мм: H5 (5 шт.) Hexx (шестигранник) 25 мм: H6 (2 шт.) Торцевые головки: 5/6/7/8/9/10/11 мм (1 шт.) Магнитный держатель (1 шт.) Отвёртка с реверсом (1 шт.) Чемодан (1 шт.)



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские

Отзывы о товаре Гайковерт аккумуляторный ударный Makita DTD152RME




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Makita
Тип двигателя
щеточный
Тип патрона
под биты
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
165
Ударный механизм
да
Макс. количество ударов минуту
3500
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
1
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
2
Развернуть
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
Набор: Гайковерт аккумуляторный MAKITA DTD152RME+Набор бит MAKITA B-36170 В состав набора входят: Гайковерт аккумуляторный MAKITA DTD152RME уд 18В 2х4Ач LI-ION 0-3500об/м 1/4'' 1.3кг 165Нм, Набор бит и головок MAKITA B-36170 47 предметов + отвертка Гайковерт ак(уд),18В,2х4АчLi-ion,0-3500об\м,6-ти гр1\4'',1.3кг,чем,165Нм,М5-M16 Комплектация: Бита 25 мм: PH1 (2 шт.) Бита 25 мм: PH2 (2 шт.) Бита 25 мм: PH3 (2 шт.) Бита 25 мм: PZ1 (2 шт.) Бита 25 мм: PZ2 (2 шт.) Бита 25 мм: PZ3 (2 шт.) Torx 25 мм: T10 (2 шт.) Torx 25 мм: T15 (2 шт.) Torx 25 мм: T20 (2 шт.) Torx 25 мм: T25 (2 шт.) Torx 25 мм: T30 (2 шт.) Torx 25 мм: T40 (1 шт.) Шлиц 25 мм: SL4,5 (2 шт.) Шлиц 25 мм: SL5,5 (2 шт.) Шлиц 25 мм: SL6,5 (2 шт.) Hexx (шестигранник) 25 мм: H2 (1 шт.) Hexx (шестигранник) 25 мм: H2.5 (1 шт.) Hexx (шестигранник) 25 мм: H3 (1 шт.) Hexx (шестигранник) 25 мм: H4 (2 шт.) Hexx (шестигранник) 25 мм: H5 (5 шт.) Hexx (шестигранник) 25 мм: H6 (2 шт.) Торцевые головки: 5/6/7/8/9/10/11 мм (1 шт.) Магнитный держатель (1 шт.) Отвёртка с реверсом (1 шт.) Чемодан (1 шт.)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гайковерт аккумуляторный ударный Makita DTD152RME - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...