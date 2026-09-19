Гайковерт аккумуляторный ударный Makita DTD152RME

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип двигателя
щеточный
Тип патрона
под биты
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
165
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
Емкость аккумулятора
4000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 346492
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