Импульсный шуруповерт бесщеточный DeWalt DCF887P2
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Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
400
Тип патрона
под биты
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
205
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
3
Емкость аккумулятора
5000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 222042
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Характеристики
Бренд
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
400
Тип патрона
под биты
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
205
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
1
Емкость аккумулятора
5000
Напряжение аккумулятора, В
18
Размеры в упаковке, см
43х36х12
Вес, кг.
4.44
Описание товара Импульсный шуруповерт бесщеточный DeWalt DCF887P2
Бесщеточный импульсный шуруповерт DEWALT DCF887 используется для закручивания и откручивания крепежа. Прочный металлический редуктор обеспечивает крутящий момент 205 Нм. Благодаря шестигранному держателю с автоматической фиксацией можно быстро менять насадки и работать в узких местах. Для освещения рабочей области предусмотрены три кольцевых светодиода, а прорезиненная рукоятка уменьшает вибрацию и обеспечивает удобство и комфорт во время работы.
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Теги товара: бесщеточные
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Бренд
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
400
Тип патрона
под биты
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
205
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
1
Развернуть
Емкость аккумулятора
5000
Напряжение аккумулятора, В
18
Бесщеточный импульсный шуруповерт DEWALT DCF887 используется для закручивания и откручивания крепежа. Прочный металлический редуктор обеспечивает крутящий момент 205 Нм. Благодаря шестигранному держателю с автоматической фиксацией можно быстро менять насадки и работать в узких местах. Для освещения рабочей области предусмотрены три кольцевых светодиода, а прорезиненная рукоятка уменьшает вибрацию и обеспечивает удобство и комфорт во время работы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
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