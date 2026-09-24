Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 1000 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-1000-41)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
3/4 дюйма
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
1000
Ударный механизм
да
Емкость аккумулятора
4000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 640 руб.
В наличии
Код товара: 721207
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15 640 руб.
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Характеристики
Бренд
Частота вращения шпинделя
0-1900 об/мин
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
3/4 дюйма
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
1000
Ударный механизм
да
Количество аккумуляторов
1
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора, В
20
Габариты без упаковки
230x90x230 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х31х18
Вес, кг.
5.52
Описание товара Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 1000 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-1000-41)
Ударный гайковерт Steher с BRUSHLESS двигателем и максимальным крутящим моментом 1000 Н?м предназначен для фиксации резьбовых соединений размером до М22. Ударная функция с эффективным направлением удара обеспечивает легкое заворачивание без лишней нагрузки на кисть оператора. Имеет современную аккумуляторную систему LMS с 1 АКБ в комлекте, совместимую с одним известным брендом.
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Теги товара: бесщеточные
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Бренд
Частота вращения шпинделя
0-1900 об/мин
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
3/4 дюйма
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
1000
Ударный механизм
да
Количество аккумуляторов
1
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора, В
20
Габариты без упаковки
230x90x230 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Ударный гайковерт Steher с BRUSHLESS двигателем и максимальным крутящим моментом 1000 Н?м предназначен для фиксации резьбовых соединений размером до М22. Ударная функция с эффективным направлением удара обеспечивает легкое заворачивание без лишней нагрузки на кисть оператора. Имеет современную аккумуляторную систему LMS с 1 АКБ в комлекте, совместимую с одним известным брендом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 1000 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-1000-41) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 15640 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 1000 Н·м, 1 АКБ LMS (4 А·ч), сумка (CWB-1000-41)