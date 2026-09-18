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Гайковерт Bort BSR-550 93723880 купить с доставкой в Москве
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Гайковерт Bort BSR-550 93723880

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Гайковерт Bort BSR-550 93723880
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Мощность, Вт
550
Тип патрона
1/2 дюйм.
Максимальный крутящий момент
350
Количество скоростей работы
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 273784
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Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Гайковерт
Мощность, Вт
550
Тип патрона
1/2 дюйм.
Максимальный крутящий момент
350
Количество скоростей работы
1
Ширина, см
30
Высота, см
11.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х30х12
Вес, кг.
2.9

Описание товара Гайковерт Bort BSR-550 93723880

Гайковерт проводной Bort BSR-550 это универсальное устройство, благодаря которому можно забыть об использовании ручных ключей ускорить выполняемую работу. Небольшой вес прорезиненная рукоять обеспечивают комфорт во время работы инструментом. Несмотря на то, что гайковерт осуществляет свою работу от сети, 4-метровый кабель позволяет выполнять поставленную задачу на большом расстоянии от источника электричества. Прочный стильный кейс, который укомплектован инструмент, выполнен из качественного материала защищает модель от любых физических воздействий



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Отзывы о товаре Гайковерт Bort BSR-550 93723880




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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Гайковерт
Мощность, Вт
550
Тип патрона
1/2 дюйм.
Максимальный крутящий момент
350
Количество скоростей работы
1
Ширина, см
30
Высота, см
11.5
Страна производитель
Китай
Описание
Гайковерт проводной Bort BSR-550 это универсальное устройство, благодаря которому можно забыть об использовании ручных ключей ускорить выполняемую работу. Небольшой вес прорезиненная рукоять обеспечивают комфорт во время работы инструментом. Несмотря на то, что гайковерт осуществляет свою работу от сети, 4-метровый кабель позволяет выполнять поставленную задачу на большом расстоянии от источника электричества. Прочный стильный кейс, который укомплектован инструмент, выполнен из качественного материала защищает модель от любых физических воздействий


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
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