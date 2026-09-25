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Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350, 20 В, 350 Н·м, без АКБ купить с доставкой в Москве
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Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350, 20 В, 350 Н·м, без АКБ

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Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350, 20 В, 350 Н·м, без АКБ - фото 1
Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350, 20 В, 350 Н·м, без АКБ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
450
Тип патрона
1/2 дюйма
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
350
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
3
  • Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350, 20 В, 350 Н·м, без АКБ - фото 1
  • Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350, 20 В, 350 Н·м, без АКБ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741548
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350, 20 В, 350 Н·м, без АКБ
5 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
450
Тип патрона
1/2 дюйма
Потребляемая мощность
20
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
350
Ударный механизм
да
Макс. количество ударов минуту
3600
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Защита от перегрузок
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
1
Напряжение аккумулятора, В
20
Ширина, см
21
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х21х9
Вес, кг.
1.62

Описание товара Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350, 20 В, 350 Н·м, без АКБ

Гайковерт ЗУБР — это мощное и надёжное решение для тех, кто ценит скорость и комфорт в работе. Максимальный крутящий момент 350 Нм и до 3600 ударов в минуту позволяют справиться с самыми тугими креплениями, будь то колёсные болты или крепёжи на стройке. Компактные размеры (ширина 21 см, высота 8 см) и небольшой вес в 1,5 кг делают инструмент удобным даже для длительных задач и работы в ограниченном пространстве. Питание от аккумулятора — это свобода передвижения без проводов, а зарядное устройство уже в комплекте экономит время на подбор аксессуаров. Продуманная лампа точечной подсветки гарантирует отличную видимость в любых условиях. Три скорости работы дают полный контроль над процессом, а система защиты от перегрузок оберегает инструмент от внезапных поломок. Автоматический тормоз двигателя и фиксация шпинделя обеспечивают безопасность и удобство при смене насадок. Ударный механизм поможет быстро справиться с закручиванием крепежа, даже если он «прикипел».



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Теги товара: бесщеточные

Отзывы о товаре Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350, 20 В, 350 Н·м, без АКБ




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
450
Тип патрона
1/2 дюйма
Потребляемая мощность
20
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
350
Ударный механизм
да
Макс. количество ударов минуту
3600
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Развернуть
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Защита от перегрузок
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
1
Напряжение аккумулятора, В
20
Ширина, см
21
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Описание
Гайковерт ЗУБР — это мощное и надёжное решение для тех, кто ценит скорость и комфорт в работе. Максимальный крутящий момент 350 Нм и до 3600 ударов в минуту позволяют справиться с самыми тугими креплениями, будь то колёсные болты или крепёжи на стройке. Компактные размеры (ширина 21 см, высота 8 см) и небольшой вес в 1,5 кг делают инструмент удобным даже для длительных задач и работы в ограниченном пространстве. Питание от аккумулятора — это свобода передвижения без проводов, а зарядное устройство уже в комплекте экономит время на подбор аксессуаров. Продуманная лампа точечной подсветки гарантирует отличную видимость в любых условиях. Три скорости работы дают полный контроль над процессом, а система защиты от перегрузок оберегает инструмент от внезапных поломок. Автоматический тормоз двигателя и фиксация шпинделя обеспечивают безопасность и удобство при смене насадок. Ударный механизм поможет быстро справиться с закручиванием крепежа, даже если он «прикипел».


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские


Теги товара: бесщеточные
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Отзывы


Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350, 20 В, 350 Н·м, без АКБ - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5820 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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