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Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-880К 64250, 880 Н·м, 1/2?? купить с доставкой в Москве
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Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-880К 64250, 880 Н·м, 1/2??

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Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-880К 64250, 880 Н·м, 1/2?? - фото 1
Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-880К 64250, 880 Н·м, 1/2?? - фото 2
Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-880К 64250, 880 Н·м, 1/2?? - фото 3
Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-880К 64250, 880 Н·м, 1/2?? - фото 4
Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-880К 64250, 880 Н·м, 1/2?? - фото 5
Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-880К 64250, 880 Н·м, 1/2?? - фото 6
Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-880К 64250, 880 Н·м, 1/2?? - фото 7
Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-880К 64250, 880 Н·м, 1/2?? - фото 8
Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-880К 64250, 880 Н·м, 1/2?? - фото 9
Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-880К 64250, 880 Н·м, 1/2?? - фото 10
Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-880К 64250, 880 Н·м, 1/2?? - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
1/2 дюйма
Максимальный крутящий момент
880
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
  • Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-880К 64250, 880 Н·м, 1/2?? - фото 1
  • Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-880К 64250, 880 Н·м, 1/2?? - фото 2
  • Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-880К 64250, 880 Н·м, 1/2?? - фото 3
  • Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-880К 64250, 880 Н·м, 1/2?? - фото 4
  • Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-880К 64250, 880 Н·м, 1/2?? - фото 5
  • Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-880К 64250, 880 Н·м, 1/2?? - фото 6
  • Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-880К 64250, 880 Н·м, 1/2?? - фото 7
  • Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-880К 64250, 880 Н·м, 1/2?? - фото 8
  • Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-880К 64250, 880 Н·м, 1/2?? - фото 9
  • Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-880К 64250, 880 Н·м, 1/2?? - фото 10
  • Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-880К 64250, 880 Н·м, 1/2?? - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 
Начислим 93 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741716
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-880К 64250, 880 Н·м, 1/2??
5 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Гайковерт
Частота вращения шпинделя
8500 об/мин
Тип патрона
1/2 дюйма
Максимальный крутящий момент
880
Частота вращения шпинделя, об/мин
8500
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
Габариты без упаковки
185х200 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х10
Вес, кг.
2.37

Описание товара Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-880К 64250, 880 Н·м, 1/2??

Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-880к 1/2", 880 Нм 64250 применяется при сборочных и разборочных операциях, установке автомобильных колес и т.д. Является незаменимым инструментом в автомастерской или на мебельном производстве. Крутящий момент 880 Нм обеспечивает высокую производительность. Обладает повышенной износостойкостью внутренних элементов.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские

Отзывы о товаре Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-880К 64250, 880 Н·м, 1/2??




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Гайковерт
Частота вращения шпинделя
8500 об/мин
Тип патрона
1/2 дюйма
Максимальный крутящий момент
880
Частота вращения шпинделя, об/мин
8500
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
Габариты без упаковки
185х200 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-880к 1/2", 880 Нм 64250 применяется при сборочных и разборочных операциях, установке автомобильных колес и т.д. Является незаменимым инструментом в автомастерской или на мебельном производстве. Крутящий момент 880 Нм обеспечивает высокую производительность. Обладает повышенной износостойкостью внутренних элементов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-880К 64250, 880 Н·м, 1/2?? - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5810 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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