Бесщеточный Аккумуляторный ударный гайковерт R18iW7-0 без аккумулятора в комплекте 5133004220 Ryobi One+
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
270
Количество скоростей работы
3
Емкость аккумулятора
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659868
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
270
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Защита от перегрузок
да
Емкость аккумулятора
5
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х19х9
Вес, кг.
1.54
Описание товара Бесщеточный Аккумуляторный ударный гайковерт R18iW7-0 без аккумулятора в комплекте 5133004220 Ryobi One+
Бесщеточный аккумуляторный ударный гайковерт Ryobi ONE+ R18iW7-0 5133004220 используется для заворачивания гаек и болтов. Имеет три скоростных режима, что значительно расширяет область его применения.Импульсный механизм способствует высокому крутящему моменту с минимальной отдачей на рукоятку.Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы.
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Теги товара: бесщеточные
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
270
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Защита от перегрузок
да
Емкость аккумулятора
5
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Бесщеточный аккумуляторный ударный гайковерт Ryobi ONE+ R18iW7-0 5133004220 используется для заворачивания гаек и болтов. Имеет три скоростных режима, что значительно расширяет область его применения.Импульсный механизм способствует высокому крутящему моменту с минимальной отдачей на рукоятку.Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
Бесщеточный Аккумуляторный ударный гайковерт R18iW7-0 без аккумулятора в комплекте 5133004220 Ryobi One+ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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