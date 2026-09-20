Top.Mail.Ru
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото 1
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото 2
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото 3
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото 4
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото 5
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото 6
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото 7
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото 8
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото 9
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото 10
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото 11
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото 12
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото 13
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото 14
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото 15
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото 16
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото 17
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото 18
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото 19
Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйма
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
300
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
3
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото 1
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото 2
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото 3
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото 4
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото 5
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото 6
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото 7
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото 8
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото 9
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото 10
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото 11
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото 12
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото 13
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото 14
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото 15
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото 16
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото 17
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото 18
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото 19
  • Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652759
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Гайковерт
Частота вращения шпинделя
0-1800/0-2100/0-2700 об/мин
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйма
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
300
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
3
Количество аккумуляторов
1
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х31х19
Вес, кг.
1.26

Описание товара Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel

Ударный аккумуляторный гайковерт Denzel CIW-IB-300-0 26502 с бесщеточным двигателем, работающий от батареи Li-Ion 18 В (не входит в комплект поставки), развивает крутящий момент до 300 Нм. Предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, легко справляется с перетянутым и закисшим крепежом.,Инструмент работает на единой платформе Denzel battery system и совместим с аккумуляторами 18 В. Гайковерт с присоединительным квадратом 1/2" будет полезен для сборки/разборки мебели и металлических конструкций, а также при техобслуживании автомобилей.

Преимущества

  • Высокая производительность и надежность — экономичный бесщеточный двигатель не требует обслуживания, а высокий крутящий момент 300 Нм позволяет справиться даже с закисшим крепежом.
  • Три режима работы — скорость вращения шпинделя регулируется в диапазонах 0-1800/0-2100/0-2700 об/мин, что позволяет установить оптимальное усилие затяжки крепежа.
  • Простая замена насадок — после выключения двигателя шпиндель фиксируется в неподвижном состоянии.
  • Присоединительный квадрат 1/2" — можно использовать большой спектр оснастки.
  • Универсальность — к инструменту подойдут любые 18 В аккумуляторы Denzel battery system.
  • Безопасность — блокировка кнопки включения предотвращает случайный запуск двигателя.
  • Реверс — можно быстро переходить от закручивания к откручиванию крепежа.
  • Подсветка рабочей зоны — инструмент позволяет успешно решать поставленные задачи даже в условиях плохой освещенности.
  • Компактность — небольшой гайковерт удобен для работы в труднодоступных местах.
  • Комфортная работа — обрезиненная рукоятка гасит вибрации и обеспечивает надежный хват инструмента.
  • Гарантия 3 года — качество гайковерта подтверждено производителем.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские


Теги товара: бесщеточные

Отзывы о товаре Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Гайковерт
Частота вращения шпинделя
0-1800/0-2100/0-2700 об/мин
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйма
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
300
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
3
Количество аккумуляторов
1
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Описание

Ударный аккумуляторный гайковерт Denzel CIW-IB-300-0 26502 с бесщеточным двигателем, работающий от батареи Li-Ion 18 В (не входит в комплект поставки), развивает крутящий момент до 300 Нм. Предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, легко справляется с перетянутым и закисшим крепежом.,Инструмент работает на единой платформе Denzel battery system и совместим с аккумуляторами 18 В. Гайковерт с присоединительным квадратом 1/2" будет полезен для сборки/разборки мебели и металлических конструкций, а также при техобслуживании автомобилей.

Преимущества

  • Высокая производительность и надежность — экономичный бесщеточный двигатель не требует обслуживания, а высокий крутящий момент 300 Нм позволяет справиться даже с закисшим крепежом.
  • Три режима работы — скорость вращения шпинделя регулируется в диапазонах 0-1800/0-2100/0-2700 об/мин, что позволяет установить оптимальное усилие затяжки крепежа.
  • Простая замена насадок — после выключения двигателя шпиндель фиксируется в неподвижном состоянии.
  • Присоединительный квадрат 1/2" — можно использовать большой спектр оснастки.
  • Универсальность — к инструменту подойдут любые 18 В аккумуляторы Denzel battery system.
  • Безопасность — блокировка кнопки включения предотвращает случайный запуск двигателя.
  • Реверс — можно быстро переходить от закручивания к откручиванию крепежа.
  • Подсветка рабочей зоны — инструмент позволяет успешно решать поставленные задачи даже в условиях плохой освещенности.
  • Компактность — небольшой гайковерт удобен для работы в труднодоступных местах.
  • Комфортная работа — обрезиненная рукоятка гасит вибрации и обеспечивает надежный хват инструмента.
  • Гарантия 3 года — качество гайковерта подтверждено производителем.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские


Теги товара: бесщеточные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...