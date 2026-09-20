Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel
Ударный аккумуляторный гайковерт Denzel CIW-IB-300-0 26502 с бесщеточным двигателем, работающий от батареи Li-Ion 18 В (не входит в комплект поставки), развивает крутящий момент до 300 Нм. Предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, легко справляется с перетянутым и закисшим крепежом.,Инструмент работает на единой платформе Denzel battery system и совместим с аккумуляторами 18 В. Гайковерт с присоединительным квадратом 1/2" будет полезен для сборки/разборки мебели и металлических конструкций, а также при техобслуживании автомобилей.
Преимущества
- Высокая производительность и надежность — экономичный бесщеточный двигатель не требует обслуживания, а высокий крутящий момент 300 Нм позволяет справиться даже с закисшим крепежом.
- Три режима работы — скорость вращения шпинделя регулируется в диапазонах 0-1800/0-2100/0-2700 об/мин, что позволяет установить оптимальное усилие затяжки крепежа.
- Простая замена насадок — после выключения двигателя шпиндель фиксируется в неподвижном состоянии.
- Присоединительный квадрат 1/2" — можно использовать большой спектр оснастки.
- Универсальность — к инструменту подойдут любые 18 В аккумуляторы Denzel battery system.
- Безопасность — блокировка кнопки включения предотвращает случайный запуск двигателя.
- Реверс — можно быстро переходить от закручивания к откручиванию крепежа.
- Подсветка рабочей зоны — инструмент позволяет успешно решать поставленные задачи даже в условиях плохой освещенности.
- Компактность — небольшой гайковерт удобен для работы в труднодоступных местах.
- Комфортная работа — обрезиненная рукоятка гасит вибрации и обеспечивает надежный хват инструмента.
- Гарантия 3 года — качество гайковерта подтверждено производителем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Ударный аккумуляторный гайковерт Denzel CIW-IB-300-0 26502 с бесщеточным двигателем, работающий от батареи Li-Ion 18 В (не входит в комплект поставки), развивает крутящий момент до 300 Нм. Предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, легко справляется с перетянутым и закисшим крепежом.,Инструмент работает на единой платформе Denzel battery system и совместим с аккумуляторами 18 В. Гайковерт с присоединительным квадратом 1/2" будет полезен для сборки/разборки мебели и металлических конструкций, а также при техобслуживании автомобилей.
Преимущества
- Высокая производительность и надежность — экономичный бесщеточный двигатель не требует обслуживания, а высокий крутящий момент 300 Нм позволяет справиться даже с закисшим крепежом.
- Три режима работы — скорость вращения шпинделя регулируется в диапазонах 0-1800/0-2100/0-2700 об/мин, что позволяет установить оптимальное усилие затяжки крепежа.
- Простая замена насадок — после выключения двигателя шпиндель фиксируется в неподвижном состоянии.
- Присоединительный квадрат 1/2" — можно использовать большой спектр оснастки.
- Универсальность — к инструменту подойдут любые 18 В аккумуляторы Denzel battery system.
- Безопасность — блокировка кнопки включения предотвращает случайный запуск двигателя.
- Реверс — можно быстро переходить от закручивания к откручиванию крепежа.
- Подсветка рабочей зоны — инструмент позволяет успешно решать поставленные задачи даже в условиях плохой освещенности.
- Компактность — небольшой гайковерт удобен для работы в труднодоступных местах.
- Комфортная работа — обрезиненная рукоятка гасит вибрации и обеспечивает надежный хват инструмента.
- Гарантия 3 года — качество гайковерта подтверждено производителем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
Отзывы о товаре Гайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300-0, Li-ion, 18В, 300Нм Denzel