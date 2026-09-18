Гайковерт аккумуляторный Makita DTD152Z
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
шестигранный 1/4
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
165
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 265200
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
шестигранный 1/4
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
165
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
1
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Дополнительный аккумулятор
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Ширина, см
7.9
Высота, см
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х9
Вес, кг.
1.12
Описание товара Гайковерт аккумуляторный Makita DTD152Z
Аккумуляторный шуруповерт Makita DTD152Z предназначен для закручивания/откручивания крепежа. Рукоятка снабжена мягкой накладкой, что способствует комфортной работе. Встроенная подсветка позволяет работать даже при плохом освещении.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 960 руб.1490 руб. в СплитАккумуляторный гайковерт SKIL IW6720, CLASSIC, без АКБ и ЗУ
-
В наличииЦена 6 070 руб.1518 руб. в СплитГайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-3...
-
В наличииЦена 6 150 руб.1538 руб. в СплитГайковерт ударный аккумуляторный бесщет. MTX 26585, CIWU-BL-20-6...
-
В наличииЦена 6 280 руб.1570 руб. в СплитВинтоверт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIDH-BL-20-2...
-
В наличииЦена 7 280 руб.1820 руб. в СплитУдарный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-1100 64240, 1100 Н·м, 1...
-
В наличииЦена 7 760 руб.1940 руб. в СплитГайковерт ударный ЗУБР 300 Н·м, 350 Вт, (ГС-300)
-
В наличииЦена 7 970 руб.1993 руб. в СплитГайковерт ударный аккумуляторный бесщеточный DENZEL CIWH-BL-20-5...
-
В наличииЦена 7 980 руб.1995 руб. в СплитБесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-550, 20 В, 500 Н·м, без АК...
-
В наличииЦена 8 050 руб.2013 руб. в СплитГайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 500 Н·м, без АКБ, Профессио...
-
В наличииЦена 8 080 руб. 11 000 руб.2020 руб. в СплитБесщеточный гайковерт, кейс (CWB-300-1) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м...
-
В наличииЦена 8 080 руб.2020 руб. в СплитГайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 350 Н·м, 1 АКБ LMS (4...
-
В наличииЦена 8 450 руб.2113 руб. в СплитГайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, 1 АКБ LMS (4...
Бренд
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
шестигранный 1/4
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
165
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
1
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Дополнительный аккумулятор
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Развернуть
Ширина, см
7.9
Высота, см
20
Страна производитель
Китай
Аккумуляторный шуруповерт Makita DTD152Z предназначен для закручивания/откручивания крепежа. Рукоятка снабжена мягкой накладкой, что способствует комфортной работе. Встроенная подсветка позволяет работать даже при плохом освещении.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Гайковерт аккумуляторный Makita DTD152Z - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Гайковерт аккумуляторный Makita DTD152Z