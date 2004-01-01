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Гайковёрт сетевой ударный Makita TD0101F купить с доставкой в Москве
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Гайковёрт сетевой ударный Makita TD0101F

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Гайковёрт сетевой ударный Makita TD0101F
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
1/4 дюйм.
Максимальный крутящий момент
100
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
6 710 руб.  8 974 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 44967
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
1/4 дюйм.
Потребляемая мощность
230
Максимальный крутящий момент
100
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х27х11
Вес, кг.
1.5

Описание товара Гайковёрт сетевой ударный Makita TD0101F

Ударный шуруповерт Makita TD0101F предназначен для вкручивания и выкручивания шурупов и винтов. Данная модель поддерживает режим удара, который позволяет срывать и свободно откручивать заржавевшие крепежи. Сетевой инструмент обладает небольшим весом, прочным корпусом с мягкими резиновыми вставками, вентиляцией для охлаждения, функцией - реверсивного движения и подсветкой.

Характеристики:

  • ударный электрический шуруповерт
  • потр. мощность 230 Вт
  • шестигранный патрон 6.35 мм
  • диаметр крепежа (макс.) М 14
  • диаметр крепежа (мин.) М 5
  • ударные свойства 3200 уд/мин
  • вращающий момент (макс.) 100 Нм
  • обороты (мин) 3600
  • регулирование частоты вращения
  • элетрокабель 2.5 м
  • светодиодный фонарик для подсветки
  • функция обратного вращения (реверс)
  • размеры 184х67х192 мм
  • вес 990 г




Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские

Отзывы о товаре Гайковёрт сетевой ударный Makita TD0101F




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
1/4 дюйм.
Потребляемая мощность
230
Максимальный крутящий момент
100
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
Страна производитель
Китай
Описание

Ударный шуруповерт Makita TD0101F предназначен для вкручивания и выкручивания шурупов и винтов. Данная модель поддерживает режим удара, который позволяет срывать и свободно откручивать заржавевшие крепежи. Сетевой инструмент обладает небольшим весом, прочным корпусом с мягкими резиновыми вставками, вентиляцией для охлаждения, функцией - реверсивного движения и подсветкой.

Характеристики:

  • ударный электрический шуруповерт
  • потр. мощность 230 Вт
  • шестигранный патрон 6.35 мм
  • диаметр крепежа (макс.) М 14
  • диаметр крепежа (мин.) М 5
  • ударные свойства 3200 уд/мин
  • вращающий момент (макс.) 100 Нм
  • обороты (мин) 3600
  • регулирование частоты вращения
  • элетрокабель 2.5 м
  • светодиодный фонарик для подсветки
  • функция обратного вращения (реверс)
  • размеры 184х67х192 мм
  • вес 990 г




Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
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