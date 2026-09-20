Гайковерт пневматический ударный DEKO DKPT01 SET 3 в чемодане с набором 16 предметов
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Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Максимальный крутящий момент
312
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 568219
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гайковерт
Максимальный крутящий момент
312
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х25х10
Вес, кг.
4.4
Описание товара Гайковерт пневматический ударный DEKO DKPT01 SET 3 в чемодане с набором 16 предметов
Пневматический ударный гайковерт DEKO DKPT01 SET 3 с набором 16 предметов 018-1101 незаменим при сборочных и разборочных работах, с автомобильной техникой и т.д. Долгий срок службы. Прочный корпус защищает внутренние элементы от механических повреждений. Чемодан оснащен удобной ручкой для транспортировки.
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Пневматический ударный гайковерт DEKO DKPT01 SET 3 с набором 16 предметов 018-1101 незаменим при сборочных и разборочных работах, с автомобильной техникой и т.д. Долгий срок службы. Прочный корпус защищает внутренние элементы от механических повреждений. Чемодан оснащен удобной ручкой для транспортировки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
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