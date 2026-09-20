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Гайковерт аккумуляторный ударный бесщеточный Zitrek Crusher 20-Li (20В, 2 Li-ion аккумулятора, ЗУ, кейс, головка) купить с доставкой в Москве
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Гайковерт аккумуляторный ударный бесщеточный Zitrek Crusher 20-Li (20В, 2 Li-ion аккумулятора, ЗУ, кейс, головка)

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Гайковерт аккумуляторный ударный бесщеточный Zitrek Crusher 20-Li (20В, 2 Li-ion аккумулятора, ЗУ, кейс, головка)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
200
Ударный механизм
да
Емкость аккумулятора
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568216
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Характеристики

Бренд
ZITREK
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
200
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
1
Дополнительный аккумулятор
да
Емкость аккумулятора
4
Напряжение аккумулятора, В
20
Ширина, см
30.2
Высота, см
29.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х29х9
Вес, кг.
1.2

Описание товара Гайковерт аккумуляторный ударный бесщеточный Zitrek Crusher 20-Li (20В, 2 Li-ion аккумулятора, ЗУ, кейс, головка)

Гайковерт аккумуляторный ударный Zitrek Crusher 20 Li - инструмент, предназначенный для быстрого откручивания и закручивания болтов и гаек с помощью накидных головок. Гайковерт оснащен мощным бесщёточным электродвигателем с электронным управлением крутящим моментом. В нижней части рукояти, рядом с индикатором уровня заряда, имеется красная кнопка. В режиме закручивания можно выбрать два режима – максимальный момент – верхний светодиод или пониженный. В режиме откручивания, по умолчанию активируется максимальный момент с максимальной скоростью. Нажатие кнопки в режиме откручивания дает возможность плавно увеличивать скорость откручивания. Преимущества бесщеточного мотора: высокий крутящий момент в обоих направлениях вращения, повышенная нагрузка не уменьшает скорость вращения, отсутствие искры при работе позволяет работать в огнеопасных местах, максимальная мощность достигается мгновенно. Облегченная конструкция и удобная ручка создают все условия для эффективной работы инструментом. Фонарик помогает работать без неудобств при недостаточной освещенности. Гайковерт имеет переключатель для прямого и реверсивного вращения патрона, а также индикатор заряда батареи.



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Теги товара: бесщеточные

Отзывы о товаре Гайковерт аккумуляторный ударный бесщеточный Zitrek Crusher 20-Li (20В, 2 Li-ion аккумулятора, ЗУ, кейс, головка)




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Характеристики
Бренд
ZITREK
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
200
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
1
Дополнительный аккумулятор
да
Емкость аккумулятора
4
Развернуть
Напряжение аккумулятора, В
20
Ширина, см
30.2
Высота, см
29.1
Страна производитель
Китай
Описание
Гайковерт аккумуляторный ударный Zitrek Crusher 20 Li - инструмент, предназначенный для быстрого откручивания и закручивания болтов и гаек с помощью накидных головок. Гайковерт оснащен мощным бесщёточным электродвигателем с электронным управлением крутящим моментом. В нижней части рукояти, рядом с индикатором уровня заряда, имеется красная кнопка. В режиме закручивания можно выбрать два режима – максимальный момент – верхний светодиод или пониженный. В режиме откручивания, по умолчанию активируется максимальный момент с максимальной скоростью. Нажатие кнопки в режиме откручивания дает возможность плавно увеличивать скорость откручивания. Преимущества бесщеточного мотора: высокий крутящий момент в обоих направлениях вращения, повышенная нагрузка не уменьшает скорость вращения, отсутствие искры при работе позволяет работать в огнеопасных местах, максимальная мощность достигается мгновенно. Облегченная конструкция и удобная ручка создают все условия для эффективной работы инструментом. Фонарик помогает работать без неудобств при недостаточной освещенности. Гайковерт имеет переключатель для прямого и реверсивного вращения патрона, а также индикатор заряда батареи.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские


Теги товара: бесщеточные
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Гайковерт аккумуляторный ударный бесщеточный Zitrek Crusher 20-Li (20В, 2 Li-ion аккумулятора, ЗУ, кейс, головка) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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