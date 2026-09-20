Гайковерт аккумуляторный ударный бесщеточный Zitrek Crusher 20-Li (20В, 2 Li-ion аккумулятора, ЗУ, кейс, головка)

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Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
200
Ударный механизм
да
Емкость аккумулятора
4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 568216
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Гайковерт аккумуляторный ударный Zitrek Crusher 20 Li - инструмент, предназначенный для быстрого откручивания и закручивания болтов и гаек с помощью накидных головок. Гайковерт оснащен мощным бесщёточным электродвигателем с электронным управлением крутящим моментом. В нижней части рукояти, рядом с индикатором уровня заряда, имеется красная кнопка. В режиме закручивания можно выбрать два режима – максимальный момент – верхний светодиод или пониженный. В режиме откручивания, по умолчанию активируется максимальный момент с максимальной скоростью. Нажатие кнопки в режиме откручивания дает возможность плавно увеличивать скорость откручивания. Преимущества бесщеточного мотора: высокий крутящий момент в обоих направлениях вращения, повышенная нагрузка не уменьшает скорость вращения, отсутствие искры при работе позволяет работать в огнеопасных местах, максимальная мощность достигается мгновенно. Облегченная конструкция и удобная ручка создают все условия для эффективной работы инструментом. Фонарик помогает работать без неудобств при недостаточной освещенности. Гайковерт имеет переключатель для прямого и реверсивного вращения патрона, а также индикатор заряда батареи.
Гайковерт аккумуляторный ударный Zitrek Crusher 20 Li - инструмент, предназначенный для быстрого откручивания и закручивания болтов и гаек с помощью накидных головок. Гайковерт оснащен мощным бесщёточным электродвигателем с электронным управлением крутящим моментом. В нижней части рукояти, рядом с индикатором уровня заряда, имеется красная кнопка. В режиме закручивания можно выбрать два режима – максимальный момент – верхний светодиод или пониженный. В режиме откручивания, по умолчанию активируется максимальный момент с максимальной скоростью. Нажатие кнопки в режиме откручивания дает возможность плавно увеличивать скорость откручивания. Преимущества бесщеточного мотора: высокий крутящий момент в обоих направлениях вращения, повышенная нагрузка не уменьшает скорость вращения, отсутствие искры при работе позволяет работать в огнеопасных местах, максимальная мощность достигается мгновенно. Облегченная конструкция и удобная ручка создают все условия для эффективной работы инструментом. Фонарик помогает работать без неудобств при недостаточной освещенности. Гайковерт имеет переключатель для прямого и реверсивного вращения патрона, а также индикатор заряда батареи.
Гайковерт аккумуляторный ударный бесщеточный Zitrek Crusher 20-Li (20В, 2 Li-ion аккумулятора, ЗУ, кейс, головка) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Гайковерт аккумуляторный ударный бесщеточный Zitrek Crusher 20-Li (20В, 2 Li-ion аккумулятора, ЗУ, кейс, головка)