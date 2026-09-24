Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 500 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточный (ГБУ-500)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
500
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб.
В наличии
Код товара: 708555
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4 420 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
500
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Тормоз двигателя
да
Напряжение аккумулятора, В
20
Ширина, см
11
Высота, см
22.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х10
Вес, кг.
1.5
Описание товара Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 500 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточный (ГБУ-500)
Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР системы LMS с максимальным крутящим моментом 500 Нм предназначен для фиксации резьбовых соединений размером до М22. Ударная функция с тангенциальным направлением удара обеспечивает эффективное заворачивание без реактивного момента на кисть оператора
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Теги товара: бесщеточные
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Бренд
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
500
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Тормоз двигателя
да
Напряжение аккумулятора, В
20
Ширина, см
11
Развернуть
Высота, см
22.5
Страна производитель
Китай
Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР системы LMS с максимальным крутящим моментом 500 Нм предназначен для фиксации резьбовых соединений размером до М22. Ударная функция с тангенциальным направлением удара обеспечивает эффективное заворачивание без реактивного момента на кисть оператора
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 500 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточный (ГБУ-500) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4420 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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