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Набор аккумуляторного инструмента DEKO (Гайковерт DKIS12 и Дрель DKCD12) 2 in 1 купить с доставкой в Москве
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Набор аккумуляторного инструмента DEKO (Гайковерт DKIS12 и Дрель DKCD12) 2 in 1

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Набор аккумуляторного инструмента DEKO (Гайковерт DKIS12 и Дрель DKCD12) 2 in 1 - фото 1
Набор аккумуляторного инструмента DEKO (Гайковерт DKIS12 и Дрель DKCD12) 2 in 1 - фото 2
Набор аккумуляторного инструмента DEKO (Гайковерт DKIS12 и Дрель DKCD12) 2 in 1 - фото 3
Набор аккумуляторного инструмента DEKO (Гайковерт DKIS12 и Дрель DKCD12) 2 in 1 - фото 4
Набор аккумуляторного инструмента DEKO (Гайковерт DKIS12 и Дрель DKCD12) 2 in 1 - фото 5
Набор аккумуляторного инструмента DEKO (Гайковерт DKIS12 и Дрель DKCD12) 2 in 1 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Набор аккумуляторного инструмента DEKO (Гайковерт DKIS12 и Дрель DKCD12) 2 in 1 - фото 1
  • Набор аккумуляторного инструмента DEKO (Гайковерт DKIS12 и Дрель DKCD12) 2 in 1 - фото 2
  • Набор аккумуляторного инструмента DEKO (Гайковерт DKIS12 и Дрель DKCD12) 2 in 1 - фото 3
  • Набор аккумуляторного инструмента DEKO (Гайковерт DKIS12 и Дрель DKCD12) 2 in 1 - фото 4
  • Набор аккумуляторного инструмента DEKO (Гайковерт DKIS12 и Дрель DKCD12) 2 in 1 - фото 5
  • Набор аккумуляторного инструмента DEKO (Гайковерт DKIS12 и Дрель DKCD12) 2 in 1 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
5 500 руб.  5 808 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568869
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Характеристики

Бренд
DEKO
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х30х12
Вес, кг.
2.2

Описание товара Набор аккумуляторного инструмента DEKO (Гайковерт DKIS12 и Дрель DKCD12) 2 in 1

Набор аккумуляторного инструмента DEKO (Гайковерт DKIS12 и Дрель DKCD12) 2 in 1



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Отзывы о товаре Набор аккумуляторного инструмента DEKO (Гайковерт DKIS12 и Дрель DKCD12) 2 in 1




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Характеристики
Бренд
DEKO
Страна производитель
Китай
Описание
Набор аккумуляторного инструмента DEKO (Гайковерт DKIS12 и Дрель DKCD12) 2 in 1


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