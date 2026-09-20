Набор аккумуляторного инструмента DEKO (Гайковерт DKIS12 и Дрель DKCD12) 2 in 1
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%5 500 руб. 5 808 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 568869
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Характеристики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х30х12
Вес, кг.
2.2
Описание товара Набор аккумуляторного инструмента DEKO (Гайковерт DKIS12 и Дрель DKCD12) 2 in 1
Набор аккумуляторного инструмента DEKO (Гайковерт DKIS12 и Дрель DKCD12) 2 in 1
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Набор аккумуляторного инструмента DEKO (Гайковерт DKIS12 и Дрель DKCD12) 2 in 1
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Набор аккумуляторного инструмента DEKO (Гайковерт DKIS12 и Дрель DKCD12) 2 in 1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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