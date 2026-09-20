Гайковерт аккумуляторный DEKO DKIS12-Li, 1х1.5Ач
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
щеточный
Тип патрона
шестигранный
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
200
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
Емкость аккумулятора
1.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%2 920 руб. 3 053 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 568213
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
щеточный
Тип патрона
шестигранный
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
200
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
1
Емкость аккумулятора
1.5
Напряжение аккумулятора, В
12
Ширина, см
8
Высота, см
18.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х7
Вес, кг.
1.26
Описание товара Гайковерт аккумуляторный DEKO DKIS12-Li, 1х1.5Ач
Винтоверт аккумуляторный ударный DEKO DKIS12-Li предназначен для выполнения работ по заворачиванию и выкручиванию шурупов или гаек из различных материалов. Патрон данной модели представляет собой внутренний шестигранник 1/4. Предусмотрена функция тормоза, обеспечивающая эффективную работу при серийных заворачиваниях. Бесключевой патрон отвечает за быструю смену рабочей насадки. Для быстрой остановки винтоверта предусмотрен тормоз двигателя. Li-lon аккумулятор обеспечивает бесперебойную работу.
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Теги товара: 12в
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
щеточный
Тип патрона
шестигранный
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
200
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
1
Емкость аккумулятора
1.5
Развернуть
Напряжение аккумулятора, В
12
Ширина, см
8
Высота, см
18.3
Страна производитель
Китай
Винтоверт аккумуляторный ударный DEKO DKIS12-Li предназначен для выполнения работ по заворачиванию и выкручиванию шурупов или гаек из различных материалов. Патрон данной модели представляет собой внутренний шестигранник 1/4. Предусмотрена функция тормоза, обеспечивающая эффективную работу при серийных заворачиваниях. Бесключевой патрон отвечает за быструю смену рабочей насадки. Для быстрой остановки винтоверта предусмотрен тормоз двигателя. Li-lon аккумулятор обеспечивает бесперебойную работу.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, китайские
Теги товара: 12в
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, китайские
Теги товара: 12в
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