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Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточный (ГБУ-350) купить с доставкой в Москве
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Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточный (ГБУ-350)

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Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточный (ГБУ-350)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйм., 1/4 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
350
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 830 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708554
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточный (ГБУ-350)
3 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйм., 1/4 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
350
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Тормоз двигателя
да
Напряжение аккумулятора, В
20
Ширина, см
14
Высота, см
22.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х21х7
Вес, кг.
1.4

Описание товара Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточный (ГБУ-350)

Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР системы LMS с максимальным крутящим моментом 350 Нм предназначен для фиксации резьбовых соединений размером до М18. Ударная функция с тангенциальным направлением удара обеспечивает эффективное заворачивание без реактивного момента на кисть оператора



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Теги товара: бесщеточные

Отзывы о товаре Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточный (ГБУ-350)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйм., 1/4 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
350
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Тормоз двигателя
да
Напряжение аккумулятора, В
20
Ширина, см
14
Развернуть
Высота, см
22.5
Страна производитель
Китай
Описание
Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР системы LMS с максимальным крутящим моментом 350 Нм предназначен для фиксации резьбовых соединений размером до М18. Ударная функция с тангенциальным направлением удара обеспечивает эффективное заворачивание без реактивного момента на кисть оператора


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские


Теги товара: бесщеточные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гайковерт ударный ЗУБР 20 В, 350 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточный (ГБУ-350) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3830 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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