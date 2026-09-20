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Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
4 840 руб.
8 514
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 568220
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Описание товара Гайковерт сетевой ударныи DEKO DKIW950, 950 Вт, 1/2"
Гайковерт сетевой ударный DEKO DKIW950 - мощный и надежный инструмент для монтажа гаек и болтов. Рукоять с прорезиненными вставками обеспечивает надежный захват и предотвращает выскальзывание инструмента из рук. Это делает работу с гайковертом удобной и безопасной. Гайковерт имеет мощность 950 Вт и скорость холостого хода 3200 об/мин. Максимальный крутящий момент составляет 350 Нм, что позволяет справляться с различными задачами по монтажу и демонтажу. Наличие реверса позволяет изменять направление вращения инструмента, что облегчает работу в труднодоступных местах и при работе с разными типами гаек и болтов. В комплекте с гайковертом идут 4 головки из высококачественного материала CR-V размером 17, 19, 21 и 22 мм. Это позволяет сразу приступить к работе и не тратить время на поиск дополнительных инструментов. Длина сетевого кабеля составляет 2 метра, что обеспечивает свободу перемещения и удобство работы. Гайковерт сетевой ударный DEKO DKIW950 - это мощный, надежный и удобный инструмент для работы с гайками и болтами.
Гайковерт сетевой ударный DEKO DKIW950 - мощный и надежный инструмент для монтажа гаек и болтов. Рукоять с прорезиненными вставками обеспечивает надежный захват и предотвращает выскальзывание инструмента из рук. Это делает работу с гайковертом удобной и безопасной. Гайковерт имеет мощность 950 Вт и скорость холостого хода 3200 об/мин. Максимальный крутящий момент составляет 350 Нм, что позволяет справляться с различными задачами по монтажу и демонтажу. Наличие реверса позволяет изменять направление вращения инструмента, что облегчает работу в труднодоступных местах и при работе с разными типами гаек и болтов. В комплекте с гайковертом идут 4 головки из высококачественного материала CR-V размером 17, 19, 21 и 22 мм. Это позволяет сразу приступить к работе и не тратить время на поиск дополнительных инструментов. Длина сетевого кабеля составляет 2 метра, что обеспечивает свободу перемещения и удобство работы. Гайковерт сетевой ударный DEKO DKIW950 - это мощный, надежный и удобный инструмент для работы с гайками и болтами.
Гайковерт сетевой ударныи DEKO DKIW950, 950 Вт, 1/2" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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