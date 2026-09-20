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Гайковерт сетевой ударныи DEKO DKIW950, 950 Вт, 1/2" купить с доставкой в Москве
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Гайковерт сетевой ударныи DEKO DKIW950, 950 Вт, 1/2"

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Гайковерт сетевой ударныи DEKO DKIW950, 950 Вт, 1/2&quot; - фото 1
Гайковерт сетевой ударныи DEKO DKIW950, 950 Вт, 1/2&quot; - фото 2
Гайковерт сетевой ударныи DEKO DKIW950, 950 Вт, 1/2&quot; - фото 3
Гайковерт сетевой ударныи DEKO DKIW950, 950 Вт, 1/2&quot; - фото 4
Гайковерт сетевой ударныи DEKO DKIW950, 950 Вт, 1/2&quot; - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
  • Гайковерт сетевой ударныи DEKO DKIW950, 950 Вт, 1/2&quot; - фото 1
  • Гайковерт сетевой ударныи DEKO DKIW950, 950 Вт, 1/2&quot; - фото 2
  • Гайковерт сетевой ударныи DEKO DKIW950, 950 Вт, 1/2&quot; - фото 3
  • Гайковерт сетевой ударныи DEKO DKIW950, 950 Вт, 1/2&quot; - фото 4
  • Гайковерт сетевой ударныи DEKO DKIW950, 950 Вт, 1/2&quot; - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
4 840 руб.  8 514 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568220
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Гайковерт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х28х8
Вес, кг.
2.82

Описание товара Гайковерт сетевой ударныи DEKO DKIW950, 950 Вт, 1/2"

Гайковерт сетевой ударный DEKO DKIW950 - мощный и надежный инструмент для монтажа гаек и болтов. Рукоять с прорезиненными вставками обеспечивает надежный захват и предотвращает выскальзывание инструмента из рук. Это делает работу с гайковертом удобной и безопасной. Гайковерт имеет мощность 950 Вт и скорость холостого хода 3200 об/мин. Максимальный крутящий момент составляет 350 Нм, что позволяет справляться с различными задачами по монтажу и демонтажу. Наличие реверса позволяет изменять направление вращения инструмента, что облегчает работу в труднодоступных местах и при работе с разными типами гаек и болтов. В комплекте с гайковертом идут 4 головки из высококачественного материала CR-V размером 17, 19, 21 и 22 мм. Это позволяет сразу приступить к работе и не тратить время на поиск дополнительных инструментов. Длина сетевого кабеля составляет 2 метра, что обеспечивает свободу перемещения и удобство работы. Гайковерт сетевой ударный DEKO DKIW950 - это мощный, надежный и удобный инструмент для работы с гайками и болтами.



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Отзывы о товаре Гайковерт сетевой ударныи DEKO DKIW950, 950 Вт, 1/2"




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Гайковерт
Страна производитель
Китай
Описание
Гайковерт сетевой ударный DEKO DKIW950 - мощный и надежный инструмент для монтажа гаек и болтов. Рукоять с прорезиненными вставками обеспечивает надежный захват и предотвращает выскальзывание инструмента из рук. Это делает работу с гайковертом удобной и безопасной. Гайковерт имеет мощность 950 Вт и скорость холостого хода 3200 об/мин. Максимальный крутящий момент составляет 350 Нм, что позволяет справляться с различными задачами по монтажу и демонтажу. Наличие реверса позволяет изменять направление вращения инструмента, что облегчает работу в труднодоступных местах и при работе с разными типами гаек и болтов. В комплекте с гайковертом идут 4 головки из высококачественного материала CR-V размером 17, 19, 21 и 22 мм. Это позволяет сразу приступить к работе и не тратить время на поиск дополнительных инструментов. Длина сетевого кабеля составляет 2 метра, что обеспечивает свободу перемещения и удобство работы. Гайковерт сетевой ударный DEKO DKIW950 - это мощный, надежный и удобный инструмент для работы с гайками и болтами.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
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