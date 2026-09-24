Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U-S (420Нм; без АКБ и ЗУ)
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Характеристики
Описание товара Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U-S (420Нм; без АКБ и ЗУ)
Аккумуляторный гайковерт BORT BSR-21U-S – это мощный и высокоэффективный инструмент, предназначенный для профессионалов и домашних мастеров, которые ценят качество и надежность. Этот гайковерт подходит для выполнения широкого спектра задач, включая закручивание и откручивание крепежных элементов в различных областях, от автосервиса до строительства.Гайковерт аккумуляторный BORT BSR-21U-S – это универсальный и мощный инструмент, который станет незаменимым помощником как для профессионалов, так и для любителей. Его продуманные характеристики, высокая производительность и современный дизайн делают его отличным выбором для выполнения самых различных задач.
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