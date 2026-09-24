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Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U-S (420Нм; без АКБ и ЗУ) купить с доставкой в Москве
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Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U-S (420Нм; без АКБ и ЗУ)

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Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U-S (420Нм; без АКБ и ЗУ) - фото 1
Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U-S (420Нм; без АКБ и ЗУ) - фото 2
Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U-S (420Нм; без АКБ и ЗУ) - фото 3
Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U-S (420Нм; без АКБ и ЗУ) - фото 4
Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U-S (420Нм; без АКБ и ЗУ) - фото 5
Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U-S (420Нм; без АКБ и ЗУ) - фото 6
Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U-S (420Нм; без АКБ и ЗУ) - фото 7
Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U-S (420Нм; без АКБ и ЗУ) - фото 8
Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U-S (420Нм; без АКБ и ЗУ) - фото 9
Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U-S (420Нм; без АКБ и ЗУ) - фото 10
Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U-S (420Нм; без АКБ и ЗУ) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
электрический
Тип патрона
квадрат с фрикционным кольцом
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
420
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
4
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U-S (420Нм; без АКБ и ЗУ) - фото 1
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U-S (420Нм; без АКБ и ЗУ) - фото 2
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U-S (420Нм; без АКБ и ЗУ) - фото 3
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U-S (420Нм; без АКБ и ЗУ) - фото 4
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U-S (420Нм; без АКБ и ЗУ) - фото 5
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U-S (420Нм; без АКБ и ЗУ) - фото 6
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U-S (420Нм; без АКБ и ЗУ) - фото 7
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U-S (420Нм; без АКБ и ЗУ) - фото 8
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U-S (420Нм; без АКБ и ЗУ) - фото 9
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U-S (420Нм; без АКБ и ЗУ) - фото 10
  • Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U-S (420Нм; без АКБ и ЗУ) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711317
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Характеристики

Бренд
BORT
Частота вращения шпинделя
2700
Тип двигателя
электрический
Тип патрона
квадрат с фрикционным кольцом
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
420
Частота вращения шпинделя, об/мин
2700
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
4
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х20х10
Вес, кг.
1.4

Описание товара Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U-S (420Нм; без АКБ и ЗУ)

Аккумуляторный гайковерт BORT BSR-21U-S – это мощный и высокоэффективный инструмент, предназначенный для профессионалов и домашних мастеров, которые ценят качество и надежность. Этот гайковерт подходит для выполнения широкого спектра задач, включая закручивание и откручивание крепежных элементов в различных областях, от автосервиса до строительства.Гайковерт аккумуляторный BORT BSR-21U-S – это универсальный и мощный инструмент, который станет незаменимым помощником как для профессионалов, так и для любителей. Его продуманные характеристики, высокая производительность и современный дизайн делают его отличным выбором для выполнения самых различных задач.



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Отзывы о товаре Гайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U-S (420Нм; без АКБ и ЗУ)




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Характеристики
Бренд
BORT
Частота вращения шпинделя
2700
Тип двигателя
электрический
Тип патрона
квадрат с фрикционным кольцом
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
420
Частота вращения шпинделя, об/мин
2700
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
4
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторный гайковерт BORT BSR-21U-S – это мощный и высокоэффективный инструмент, предназначенный для профессионалов и домашних мастеров, которые ценят качество и надежность. Этот гайковерт подходит для выполнения широкого спектра задач, включая закручивание и откручивание крепежных элементов в различных областях, от автосервиса до строительства.Гайковерт аккумуляторный BORT BSR-21U-S – это универсальный и мощный инструмент, который станет незаменимым помощником как для профессионалов, так и для любителей. Его продуманные характеристики, высокая производительность и современный дизайн делают его отличным выбором для выполнения самых различных задач.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
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Отзывы


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