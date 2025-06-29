Бесщеточный аккумуляторный импульсный гайковерт BSS18C12ZBL LI-402C 4935459427 AEG
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
500
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%35 300 руб. 53 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659866
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
500
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Тормоз двигателя
да
Защита от перегрузок
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
2
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х42х14
Вес, кг.
6.18
Описание товара Бесщеточный аккумуляторный импульсный гайковерт BSS18C12ZBL LI-402C 4935459427 AEG
Бесщеточный аккумуляторный импульсный гайковерт AEG BSS18C12ZBL LI-402C 4935459427 подходит для широчайшего круга профессий.
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Теги товара: бесщеточные
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Бренд
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
500
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Тормоз двигателя
да
Защита от перегрузок
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Развернуть
Количество аккумуляторов
2
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Бесщеточный аккумуляторный импульсный гайковерт AEG BSS18C12ZBL LI-402C 4935459427 подходит для широчайшего круга профессий.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
Достоинства:
Комментарий:
отличный гайковёрт.жалко что больше не выпускают,и запчастей нет
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо, используется при ремонте машин и тракторов, крутим болты и гайки от М6 до М16, нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует ожиданиям. Полный комплект зипа. Все отлично работает. Месяц интенсивной работы- проблем нет.
Достоинства:
Комментарий:
отличный гайковёрт, пока вопросов нет все работает исправно
Достоинства:
Комментарий:
Мощный от известной компании гайковерт. Без каких-либо проблем выкрутил все гайки на машине, причем такую операцию я проводил дважды. Удобная и умная зарядка АКБ. Также использую его в качестве дрели и шуруповерта с «тяжелыми» или длинными саморезами. Как по маслу. Шикарная работа.
Достоинства:
Комментарий:
Гайковёрт дорогой, но качество и надёжность стоят этих денег. Удобный чемодан, отличная упаковка
Бесщеточный аккумуляторный импульсный гайковерт BSS18C12ZBL LI-402C 4935459427 AEG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Бесщеточный аккумуляторный импульсный гайковерт BSS18C12ZBL LI-402C 4935459427 AEG
Достоинства:
Комментарий:
отличный гайковёрт.жалко что больше не выпускают,и запчастей нет
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо, используется при ремонте машин и тракторов, крутим болты и гайки от М6 до М16, нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует ожиданиям. Полный комплект зипа. Все отлично работает. Месяц интенсивной работы- проблем нет.
Достоинства:
Комментарий:
отличный гайковёрт, пока вопросов нет все работает исправно
Достоинства:
Комментарий:
Мощный от известной компании гайковерт. Без каких-либо проблем выкрутил все гайки на машине, причем такую операцию я проводил дважды. Удобная и умная зарядка АКБ. Также использую его в качестве дрели и шуруповерта с «тяжелыми» или длинными саморезами. Как по маслу. Шикарная работа.
Достоинства:
Комментарий:
Гайковёрт дорогой, но качество и надёжность стоят этих денег. Удобный чемодан, отличная упаковка