Аккумуляторный ударный гайковерт RIW18X-0 5133004960 Ryobi
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Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат с фрикционным кольцом
Максимальный крутящий момент
900
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659867
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат с фрикционным кольцом
Максимальный крутящий момент
900
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х9
Вес, кг.
2.1
Описание товара Аккумуляторный ударный гайковерт RIW18X-0 5133004960 Ryobi
Аккумуляторный ударный гайковерт Ryobi ONE+ RIW18X-0 HP 5133004960 идеален для установки автомобильных колес, закручивания крупного крепежа или сборки металлоконструкций. Высокоскоростной бесщеточный двигатель гарантирует высокую мощность, а следящая электроника - продолжительную работу. Мощный ударный механизм обеспечивает крутящий момент до 700 Нм при закручивании и до 900 Нм при откручивании.
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Теги товара: бесщеточные
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Бренд
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат с фрикционным кольцом
Максимальный крутящий момент
900
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Аккумуляторный ударный гайковерт Ryobi ONE+ RIW18X-0 HP 5133004960 идеален для установки автомобильных колес, закручивания крупного крепежа или сборки металлоконструкций. Высокоскоростной бесщеточный двигатель гарантирует высокую мощность, а следящая электроника - продолжительную работу. Мощный ударный механизм обеспечивает крутящий момент до 700 Нм при закручивании и до 900 Нм при откручивании.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
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