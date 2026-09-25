Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350-42, 20 В, 350 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс
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Характеристики
Описание товара Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350-42, 20 В, 350 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс
Гайковёрт ЗУБР с бесщёточным двигателем — это сила и надёжность в каждом движении. Максимальный крутящий момент 350 Нм позволяет легко справляться даже с самыми тугими крепежами: автомобильные колёса, строительные задачи или сборка конструкций больше не займут лишнего времени. Благодаря трём скоростям работы и электронной регулировке частоты вращения легко подобрать оптимальный режим под каждую задачу. Ударный механизм выдаёт до 3600 ударов в минуту — быстро откручивайте и закручивайте гайки без лишних усилий. Работа от аккумулятора даёт свободу перемещения, а лампа точечной подсветки поможет видеть каждую деталь даже в тёмных и труднодоступных местах. Защита от перегрузок гарантирует надёжность инструмента при долгих сериях работ. Тип патрона квадрат 1/2 обеспечивает совместимость с популярными насадками, а оптимальные габариты (ширина 36 см, высота 15 см) делают инструмент достаточно компактным для транспортировки и хранения.
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Теги товара: бесщеточные
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Теги товара: бесщеточные
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