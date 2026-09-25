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Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-1000-42, 20 В, 1000 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс купить с доставкой в Москве
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Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-1000-42, 20 В, 1000 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс

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Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-1000-42, 20 В, 1000 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс - фото 1
Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-1000-42, 20 В, 1000 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат 3/4
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
1000
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
3
  • Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-1000-42, 20 В, 1000 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс - фото 1
  • Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-1000-42, 20 В, 1000 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 350 руб. 
Начислим 422 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741553
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-1000-42, 20 В, 1000 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс
26 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат 3/4
Потребляемая мощность
0
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
1000
Ударный механизм
да
Макс. количество ударов минуту
3300
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Тормоз двигателя
да
Защита от перегрузок
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
1
Напряжение аккумулятора, В
20
Ширина, см
36
Высота, см
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х36х15
Вес, кг.
7.78

Описание товара Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-1000-42, 20 В, 1000 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс

Гайковерт ЗУБР с бесщеточным двигателем — мощный инструмент для серьёзных задач. Максимальный крутящий момент в 1000 Нм позволяет легко справляться с крепежом разного калибра, а питание от аккумулятора делает работу мобильной и удобной. Квадрат 3/4 обеспечивает совместимость с широким спектром насадок. Встроенная лампа точечной подсветки помогает работать там, где мало света, а ударный механизм ускоряет выполнение сложных операций. Электронная регулировка частоты вращения и тормоз двигателя позволяют точно контролировать работу инструмента. Защита от перегрузок поддерживает надежность даже при интенсивном использовании. В комплекте уже есть зарядное устройство — всё готово к началу работы. Компактные размеры (36?15 см) делают гайковерт удобным для хранения и транспортировки.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские


Теги товара: бесщеточные

Отзывы о товаре Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-1000-42, 20 В, 1000 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Гайковерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат 3/4
Потребляемая мощность
0
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
1000
Ударный механизм
да
Макс. количество ударов минуту
3300
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Тормоз двигателя
да
Развернуть
Защита от перегрузок
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
1
Напряжение аккумулятора, В
20
Ширина, см
36
Высота, см
15
Страна производитель
Китай
Описание
Гайковерт ЗУБР с бесщеточным двигателем — мощный инструмент для серьёзных задач. Максимальный крутящий момент в 1000 Нм позволяет легко справляться с крепежом разного калибра, а питание от аккумулятора делает работу мобильной и удобной. Квадрат 3/4 обеспечивает совместимость с широким спектром насадок. Встроенная лампа точечной подсветки помогает работать там, где мало света, а ударный механизм ускоряет выполнение сложных операций. Электронная регулировка частоты вращения и тормоз двигателя позволяют точно контролировать работу инструмента. Защита от перегрузок поддерживает надежность даже при интенсивном использовании. В комплекте уже есть зарядное устройство — всё готово к началу работы. Компактные размеры (36?15 см) делают гайковерт удобным для хранения и транспортировки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские


Теги товара: бесщеточные
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Доставка
Отзывы


Бесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-1000-42, 20 В, 1000 Н·м, 2 АКБ 4 А·ч, кейс - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 26350 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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