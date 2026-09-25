Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-2500 64220, 2500 Н·м, 1??
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
1 дюйм
Максимальный крутящий момент
2500
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 850 руб.
В наличии
Код товара: 741715
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Загружаем...
20 850 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гайковерт
Частота вращения шпинделя
4200 об/мин
Тип патрона
1 дюйм
Максимальный крутящий момент
2500
Частота вращения шпинделя, об/мин
4200
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
Габариты без упаковки
330х310 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х25х17
Вес, кг.
16.06
Описание товара Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-2500 64220, 2500 Н·м, 1??
Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-2500 64220 применяется в бытовых условиях, в шиномонтаже и СТО для работы с крепежными элементами. Пистолетная форма инструмента позволяет удобно фиксировать его в руке во время работы. Ударный механизм способствует эффективной работе без усилий.
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Бренд
Тип товара
Гайковерт
Частота вращения шпинделя
4200 об/мин
Тип патрона
1 дюйм
Максимальный крутящий момент
2500
Частота вращения шпинделя, об/мин
4200
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
Габариты без упаковки
330х310 мм
Страна производитель
Китай
Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-2500 64220 применяется в бытовых условиях, в шиномонтаже и СТО для работы с крепежными элементами. Пистолетная форма инструмента позволяет удобно фиксировать его в руке во время работы. Ударный механизм способствует эффективной работе без усилий.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Ударный пневматический гайковерт ЗУБР ПГ-2500 64220, 2500 Н·м, 1?? - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 20850 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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